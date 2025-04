Prednosti i mane benzinaca: Jeftiniji u startu, ali neke stvari se moraju uzeti u obzir

Da li je benzinac stvarno najbolji izbor za vas? Evo kako da procijenite da li se ovaj tip motora uklapa u vaš budžet, navike u vožnji i životni stil.

Izvor: Kia

Benzinci su već decenijama prvi izbor mnogih vozača na ovim prostorima. Iako na tržište svakodnevno stižu novi električni i hibridni modeli, dobri stari benzinci ne odlaze tako lako u istoriju. Jednostavni, pristupačni i provjereni – oni su i dalje vozila koja mnogi prvo razmatraju kada odluče da kupe automobil, bilo da je riječ o gradskim relacijama, povremenim putovanjima ili porodičnim potrebama.

Međutim, izbor između benzinca, dizelaša ili nekog alternativnog pogona danas nije lak zadatak. Da biste donijeli pravu odluku, važno je dobro razmotriti njihove prednosti, ali i mane, kao i sopstvene potrebe i navike u vožnji. Benzinci imaju brojne adute, poput niže početne cijene, jednostavnijeg održavanja, boljih performansi na većim obrtajima i lakšeg startovanja u hladnim zimskim jutrima.

Sa druge strane, nisu bez nedostataka. Veća potrošnja goriva, manji obrtni moment i brži pad vrijednosti neke su od mana koje mogu uticati na vašu konačnu odluku. Kako biste procijenili da li benzinac odgovara baš vama, vrijedi detaljno sagledati obje strane medalje – a upravo to ćemo uraditi u nastavku ovog teksta.

Prednosti benzinaca

Izvor: Shutterstock

1. Niža početna cijena

Benzinci su u startu najčešće povoljniji od dizelaša, hibrida ili električnih modela. Kod novog automobila, razlika u cijeni za isti model i opremu između benzinca i dizelaša može biti i nekoliko hiljada evra. To ih čini privlačnijim izborom za vozače koji imaju ograničen budžet ili koji žele da kupe novije vozilo za manje novca.

2. Jednostavno održavanje i niži troškovi

Benzinski motori imaju jednostavniju konstrukciju, pa je i servisiranje obično jeftinije u odnosu na dizelaše – manje je skupih komponenti koje mogu da zakažu.

Redovni servisi benzinskog automobila najčešće obuhvataju samo zamjenu ulja, filtera ulja, filtera vazduha i svećica – što je jednostavan, brz i pristupačan posao za svaki servis. Ovaj faktor često donosi značajnu dugoročnu uštedu.

3. Bolje performanse na visokim obrtajima

Benzinci obično imaju više konjskih snaga od dizelaša iste zapremine. To znači da mogu da razviju veću maksimalnu brzinu i nude bolje performanse na visokim obrtajima. Zbog toga ih vole oni koji jure brzinu i sportski osjećaj u vožnji.

4. Tiši rad i manje vibracija

Benzinski motori rade mirnije od dizelaša, naročito pri niskim brzinama. Zbog toga su benzinci posebno prijatni za gradsku vožnju, gdje vozači često stoje u gužvi i žele opušteniju, tišu i udobniju atmosferu u kabini.

5. Pouzdano startovanje motora u zimskim uslovima

Jedna od velikih prednosti benzinaca je lako paljenje čak i pri ekstremno niskim temperaturama. Benzin se lako pali i sagorijeva, što znači da vlasnici benzinaca zimi gotovo nikad ne moraju da brinu da li će vozilo lako upaliti, čak i kada temperature padnu ispod nule.

6. Brzo zagrijevanje motora i kabine

Benzinci se zimi veoma brzo zagrijavaju do radne temperature. To znači da će kabina vozila biti brzo zagrijana, što doprinosi udobnijoj vožnji tokom hladnijih mjeseci. Ovaj faktor čini benzince idealnim za kratke relacije, odlazak na posao, do škole ili vrtića, naročito tokom zime.

Mane benzinaca

Izvor: Uroš Arsić

1. Veća potrošnja goriva od dizela

Benzinci troše više goriva nego dizelaši, posebno u gradskoj vožnji, gdje potrošnja može biti značajno viša (i do 30-40%). To znači da će vlasnici češće morati da posećuju benzinsku pumpu, a dugoročno to povećava ukupni trošak korišćenja vozila.

2. Manji obrtni moment

Jedna od najvećih mana benzinca jeste manjak snage pri malim obrtajima. Kod težih automobila, punog prtljažnika, ili vuče prikolice, benzinac će zahtevati češće menjanje brzina, agresivniju vožnju i "turiranje" motora kako bi zadržao potrebnu snagu i brzinu.

3. Veća emisija ugljen-dioksida

Zbog povećane potrošnje goriva, benzinski motori generalno proizvode više ugljen-dioksida po pređenom kilometru od dizelaša.

4. Brži pad vrijednosti vozila

Benzinci često brže gube na vrijednosti od dizelaša. Kada dođe trenutak za prodaju vozila, može se desiti da vlasnik ne dobije povrat uloženog novca u očekivanoj meri.

5. Manja isplativost za duga putovanja i velike kilometraže

Vozači koji godišnje prelaze više od 20-30 hiljada kilometara mogu osjetiti da troškovi benzina značajnije opterećuju budžet. U tim slučajevima dizel ili TNG postaju znatno isplativije opcije.

Benzinski automobili, zbog veće potrošnje goriva, imaju i manji doseg po rezervoaru u poređenju sa dizelašima.

(SmartLife)