Ubica Džona Lenona progovorio nakon 45 godina: Čapman otkrio motiv ubistva koji je potresao čitav svijet

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Mark Dejvid Čapman otkrio je zašto je ubio Džona Lenona.

Mark Dejvid Čapman otkrio je zašto je ubio Džona Lenona Izvor: New York State Department of C / Ferrari / Profimedia

Kako se približava 45. godišnjica ubistva Džona Lenona, Mark Dejvid Čapman, čovjek koji je 1980. godine ubio bivšeg člana Bitlsa ponovo je dospio u žižu javnosti. Ovo puta zbog toga što je objavljen transkript njegovog najnovijeg saslušanja pred komisijom za uslovni otpust.

Pogledajte fotografije Marka Dejvida Čapmana:

Sedamdesetogodišnji Čepman u izjavama je priznao da je zločin počinio "da bi postao neko", što je izazvalo ogorčenje i tugu među Lenonovim obožavaocima širom svijeta.

"Ovo sam uradio zbog sebe i samo zbog sebe, nažalost, sve zbog njegove popularnosti. Moj zločin je bio čin sebičluka", rekao je Čapman, prema dokumentima koje je objavio Njujork Post.

Dana 8. decembra 1980. godine, Čapman je ispalio četiri metka u Lenonova leđa ispred zgrade Dakota na gornjoj zapadnoj strani Menhetna, gdje je muzičar živio sa Joko Ono. Istog jutra, Čapman je prišao Lenonu i zatražio mu autogram na ploči njegovog tada novog albuma Dupla fantazija.

Pogledajte fotografije Džona Lenona:

Ponovo odbijen zahtjev za uslovni otpust

Nakon ubistva, Čapman je ostao na mjestu zločina i čitao roman Lovac u raži (The Catcher in the Rye), knjigu koja je, prema njegovim riječima, uticala na njegovu opsesiju likom Holdena Kolfilda i navela ga da Lenona doživi kao "lažnjaka".

Iako je na saslušanju izjavio da se "kaje zbog nanijete patnje", zatvorske vlasti su zaključile da kod njega i dalje nema "iskrenog pokajanja ni istinske empatije". Zbog toga mu je zahtjev za uslovni otpust odbijen po četrnaesti put.

Podsjetimo, Mark Dejvid Čapman izdržava kaznu od 20 godina do doživotnog zatvora u kazneno-popravnom zavodu Grin Hejven u saveznoj državi Njujork. Njegova sljedeća prilika da zatraži uslovni otpust biće 2027. godine.

(Glossy/ MONDO)

Džon Lenon

