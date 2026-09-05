Kako je teško bolesni Fredi Merkjuri snimio svoj najemotivniji hit: Priča o pjesmi grupe "Queen" koja i danas lomi srca

Na današnji dan, 5. septembra 1946. godine, rođen je jedan od najvećih velikana pop muzike, Fredi Merkjuri, a jedna od njegovih posljednjih pjesama gotovo da je bila proročka

Izvor: Fraser Gray / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fredi Merkjuri bio je i ostao jedna od najsjajnijih zvijezda muzičkog neba: neponovljivi vokal, fascinantan izvođač i neprolazni sinonim za grupu "Queen". Njegovo stvaralaštvo izrodilo je bezbroj bezvremenskih hitova koji su obeležili istoriju rock muzike, ali nijedna pjesma ne nosi takvu težinu i emociju kao "The Show Must Go On". Ovu numeru mnogi nazivaju najtužnijom 20. vijeka, i to nije bez razloga.

Objavljena je 1991. na albumu "Innuendo", a iza nje stoji potresna priča. Iako mnogi vjeruju da je Merkjuri sam napisao ovu oproštajnu numeru, istina je nešto drugačija - glavni autor bio je gitarista Brajan Mej. On je pjesmu stvorio kao omaž Fredijevoj borbi sa bolešću, njegovoj nevjerovatnoj snazi i odlučnosti da stane pred publiku do samog kraja.

Queen - The Show Must Go on Izvor: YouTube

Pjesma koju je otpjevao kada niko nije vjerovao da može

Kao što je danas već mnogima poznato, Merkjuri je bolovao od side, iako se to tada nije zvanično znalo. Sredinom 1991. već je bio toliko bolestan da je jedva hodao, pa je Mej bio zabrinut da li će on biti i fizički sposoban da otpjeva tako zahtjevnu pjesmu. Zato je demo verzije otpevao upravo Mej iako je morao da koristi falset na pojedinim, previsokim, dionicama.

Međutim, na iznenađenje svih članova grupe, kada je došlo vrijeme snimanja, Fredi je došao u studio, popio malo votke, ustao, rekao: "Ima da je jebe*o otpjevam, dušo!", i otpjevao je cijelu pjesmu bez greške iz prvog pokušaja.

Izvor: Profimedia/Avalon

Nakon toga, Fredi Merkjuri već je bio preslab da bi snimio spot, pa za njega nije rađen novi materijal, već je sačinjen kolaž od spotova grupe načinjenih između 1981. i 1991. godine.

Tekst pun aluzija

Pjesma govori o životu na sceni uopšteno, o tome da se svi lični problemi moraju ostaviti pozadi kada se nastupa, a tekst je pun aluzija i metafora.

Na kraju, tekst govori o odlučnosti i želji za životom: "I have to find the will to carry on with the show" ("Moram da nađem volje da nastavim šou"). Džim Haton, Merkjurijev partner u posljednjih šest godina njegovog života jednom je izjavio da je to stih koji najbolje opisuje Fredijeve posljednje dane života.

Izvor: LFI/Photoshot / Avalon / Profimedia

Ovo je prevod pjesme na srpski jezik:

Prazne prostorije - zašto živimo?

Opustjela mjesta - valjda znamo odgovor.

To i dalje traje,

Zna li iko šta tražimo?

Još jedan junak, još jedan nepotreban zločin.

Iza zavjese, u pantomimi.

Ko želi da živi vječito?

Zna li iko zašta živimo?

Šou mora da se nastavi!

Šou mora da se nastavi!

Unutra, srce mi puca,

Šminka mi se možda ljušti,

Ali moj osmijeh ostaje.

Šta god da se desi, sve prepuštam sudbini.

Još jedno slomljeno srce, još jedna promašena prilika.

Ovo i dalje traje,

Zna li iko zašta živimo?

Pretpostavljam da učim,

Sada moram biti topliji.

Uskoro ću skrenuti iza ugla.

Spolja sviće,

Ali u tami, u sencima,

Žudim za slobodom.

Šou mora da se nastavi!

Šou mora da se nastavi!

Unutra, srce mi puca,

Šminka mi se možda ljušti,

Ali moj osmijeh ostaje.

Duša mi je obojena poput krila leptira,

Jučerašnje bajke će rasti, ali nikada neće umrijeti.

Ja mogu da letim, prijatelji moji!

Šou mora da se nastavi!

Šou mora da se nastavi!

Suočiću se sa tim uz osmijeh,

Nikada neću popustiti,

Nastaviću sa šouom!

Pohvataću sve konce,

Otići ću korak dalje,

Moram pronaći volju da nastavim sa šouom...

Šou mora da se nastavi!

Umro prije nego što ju je izveo na bini

Nažalost, Fredi Merkjuri nije uspio da pjesmu nijednom izvede na nastupu. Preminuo je 24. novembra 1991. nedugo po objavljivanju albuma, atijelo muzičara našli su u liftu samo nedjelju dana od koncerta za koji niko nije slutio da mu je posljednji.