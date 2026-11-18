Kako se navodi u domaćim medijima, nije bilo potrebe za intervencijom Hitne pomoći, a pjevač je ubrzo došao sebi.

Izvor: F.S./ATAIMAGES

Pjevaču Borisu Režaku pozlilo je kasno sinoć nakon koncerta kolege Slavka Banjca u MTS dvorani, kada se onesvijestio i pao na pod. Incident se dogodio tokom privatne proslave koju je Banjac organizovao za najbliže prijatelje i saradnike.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Prema riječima svjedoka, ništa nije ukazivalo na to da se Režak ne osjeća dobro, sve dok se iznenada nije srušio.

"Na afteru se samo srušio. Ne znam šta mu se desilo, da li je kolabirao ili mu je iznenada pozlilo", otkrio je izvor.

Prisutni su odmah pritekli u pomoć pjevaču, a među prvima koji su reagovali bio je i bivši fudbaler i proslavljeni sportista Savo Milošević.

"Savo Milošević je odmah priskočio da mu pomogne, svi su poskočili. Čovjek je vrlo brzo došao sebi, možda je samo kolabirao, ko će znati", dodao je izvor.

Izvor: MN PRESS

Kako se navodi u srpskim medijima, nije bilo potrebe za intervencijom Hitne pomoći, a pjevač je ubrzo došao sebi.

Bonus video:

Pogledajte 02:12 Slavko Banjac koncert Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(Blic/MONDO)