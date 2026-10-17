Na 69. rođendan Slavka Banjca, saznajte više o njegovim hitovima, privatnom životu i povratku muzici nakon 23 godine pauze.

Izvor: Zorana Mandic/ATAIMAGES

Poznati pjevač Slavko Banjac danas slavi 69. rođendan. Legendari pjevač koji je devedesetih godina doživio vrhunac popularnosti i otpjevao čuveni duet sa Vesnom Zmijanac "Ja imam nekoga, a ti si sam", zapravo se ne zove tako u ličnim dokumentima. Njegovo pravo ime i prezime je Slavoljub Nedeljković.

Slavko Banjac je muzičku karijeru započeo 1987. godine albumom "Jedini greh", a tokom karijere objavio je ukupno sedam studijskih albuma. Nakon višedecenijske diskografske pauze koja je trajala čak 23 godine,muzici se vratio 2018. godine. Ipak, uprkos velikim uspjesima, privatni život uvijek je držao podalje od medija.

Govoreći o braku i emotivnim izborima, pjevač je svojevremeno objasnio zašto se nikada nije zvanično oženio:

"Ne mogu da kažem da se kajem što se nisam oženio, imao sam ja ozbiljne ljubavi, ali sam ja jako povučen čovjek. Ne volim da pričam o ženama, ljubavi, odbijam emisije zbog toga, a u podsvijesti imam da bih neku možda povrijedio."

"Mnogi ne znaju da ja imam sina"

Među manje poznatim detaljima iz njegovog života jeste i činjenica da ima sina Gagu i unuke.

"Mnogi ne znaju da ja imam sina.. Moj Gaga se rodio iz jedne interesantne ljubavne veze, a on je danas jedan dobar i čestiti čovjek, vrlo uspješan, on je ponos za roditelje, ponosan sam na njega, a on je meni podelio unuke. Te radosti su neopisive, a njegova supruga Aleksandra je isto što i Gaga, docenti na fakultetu, posvećeni porodici, mnogo ih poštujem zbog toga."

Vidi opis Slavko Banjac decenijama krio pravo ime: Svi su mu godinama vjerovali, a evo kako se pjevač zapravo zove Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Screenshot Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: YouTube/Screenshot Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: YouTube/Screenshot Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: YouTube/Screenshot Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Zorana Mandic/ATAIMAGES Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: ATA / Antonio Ahel Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 8 8 / 8

Izvor: Blic / MONDO