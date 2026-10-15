Slučaj protiv Hulija Iglesijasa ponovo pred sudom, tužilaštvo promijenilo stav

Špansko tužilaštvo promijenilo je raniji stav i podržalo sudsku istragu protiv pjevača Hulija Iglesijasa za seksualni napad.

Izvor: Youtube printscreen/extratv

Time se potencijalno ponovo otvara slučaj koji uključuje dvije bivše Iglesijasove saradnice koje su ga optužile za zlostavljanje u njegovim objektima na Karibima.

Tužilaštvo sada smatra da Nacionalni sud Španije ima nadležnost da istraži navode, uprkos tome što je u januaru odbacilo tužbu, piše list "Diario".

Sudija Nacionalnog suda Antonio Pinja dao je Iglesijasu i dvjema ženama pet dana da dostave argumente o tome da li sud ima nadležnost.

Očekuje se da će sudija sljedeće sedmice odlučiti da li će pokrenuti krivičnu istragu, dodaje list pozivajući se na pravne izvore.

Slučaj se odnosi na optužbe bivše kućne pomoćnice i fizioterapeutkinje koje su radile u Iglesijasovim rezidencijama u Dominikanskoj Republici i na Bahamima 2021. godine.

Žene optužuju pjevača za seksualni napad, trgovinu ljudima radi prisilnog rada, nametanje zlostavljajućih uslova rada, fizičke povrede i ponižavajući odnos.

Iglesijas je negirao optužbe i insistira da su optužbe potpuno izmišljene.

(Srna)