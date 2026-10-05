Muzičar se oglasio o borbi koju vodi, navodeći da to traje već godinu dana.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nasljednik legendarnog pjevača Ljubiše Stojanovića Luisa, Marko Luis, saopštio je da se bori sa zdravstvenim problemima.

Muzičar nije otkrio tačnu dijagnozu, ali se oglasio o borbi koju vodi, navodeći da to traje već godinu dana i time zabrinuo sve.

Vidi opis Marko Luis bez kose i brade, progovorio o zdravstvenom problemu: Prvi put o borbi koja traje godinu dana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 10 10 / 10

"Novi imidž za ovaj izazovan i inspirativan period u mom životu. Prije godinu dana sam počeo jednu zdravstvenu borbu i borba još nije završena. Htio sam da podijelim ovo sa vama da bi me prepoznali bez kose i brade zato što mi ne pada napamet da moja muzika i kontakt sa vama bude na holdu. Uskoro novi spot za pjesmu ZAHMET a novi album pod nazivom LETIM je u rerni. Volim", napisao je Marko Luis.

U komentarima su mu brojne kolege i prijatelji pružili podršku, među kojima su Sloboda Mićalović, Džejla Ramović, Sara Jovanović, Milena Radulović i mnogi drugi.

(Mondo)