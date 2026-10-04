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Desingerica otkazao američku turneju: Odbili vizu članu njegovog tima

Desingerica otkazao američku turneju: Odbili vizu članu njegovog tima

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Dragomir Despić Desingerica je važi za jednog od najtraženijih srpskih izvođača čiji su nastupi u Americi bili najavljivani kao pravi spektakl.

desingerica otkazao turneju po SAD Izvor: MONDO

Reper Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica, morao je da otkaže dugo najavljivanu turneju po Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je trebalo da održi seriju nastupa za tamošnju dijasporu. Reper se povodom ove odluke oglasio i objasnio šta je dovelo do iznenadnog odlaganja koncerata.

Interesovanje publike bilo je ogromno.

Ipak, zbog nepredviđenih okolnosti i administrativnih prepreka oko radnih viza i organizacije, čitava turneja morala je da bude odložena.

"Odbijena je viza"

Reper je istakao da mu je izuzetno žao što u planiranom terminu neće stati pred publiku u Americi, ali da su u pitanju razlozi na koje ni on ni njegov tim nisu mogli direktno da utiču.

"Imali smo kočenje oko predaje viza. Amerika bi baš gorjela, ali neko iz tima nije mogao da dobije vizu, ostavili smo to za kasnije kako bismo riješili sve. Ne bih volio tamo da idem, a da nisam u punom sastavu. Kad se to bude riješilo idemo, a riješiće se ja mislim uskoro", iskren je bio Desingerica.

Bonus video:

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09:01
Desingerica izjava
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(MONDO)

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Desingerica

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