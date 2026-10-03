Decenijama lagali svijet: Majkl Daglas priznao aferu sa koleginicom nakon 40 godina

Majkl Daglas otkriva u memoarima svoju tajnu romansu sa Ketlin Tarner tokom snimanja u Meksiku, dok je još bio u braku.

Izvor: Youtube printscreen/Red88Rex

Glumac Majkl Daglas je zvanično još uvijek bio u braku sa Diandrom Vilson, kada je otišao na snimanje filma u Meksiko i tamo započeo aferu sa koleginicom.

Holivudski glumac Majkl Daglas je od 2000. godine u braku sa koleginicom Ketrin Zitom Džouns i važe za jedan od najskladnijih parova na javnoj sceni.

Prije toga je od 1977. do 2000. godine bio u braku sa Diandrom Luker, s kojom ima sina Kamerona. Negdje u periodu dok je odvojeno živio od prve supruge, a snimao film "Romancing the Stone", dogodila mu se romansa koju je krio 40 godina.

Majkl Daglas se u svojim memoarima "One Helluva Ride" prisjetio kako su se glumica Ketlin Tarner i on zaljubili tokom snimanja filma 1984. godine u Meksiku.

Ovako su njih dvoje izgledali u filmu:

"Ketlin je bila pametna, duhovita i seksipilna, a njen glas postao joj je zaštitni znak. Odmah mi se svidjela. Situacija kod kuće je bila loša. Diandra i ja smo imali vanbračne veze, ja sam bio u vezi s Dajen Tomas. Nikada nisam tražio od Diandre da se mijenja, ali nakon što se zaljubila u mene i udala se za mene, a zatim shvatila kakav sam, ona je stalno tražila da se promijenim. Kada sam otišao u Meksiko bio sam još uvijek u braku, ali sam zapravo bio razdvojen od supruge", napisao je glumac u svojim memoarima.

Kako ističe, hemija između njega i Ketlin je bila toliko snažna da je publika godinama bila uvjerena da su oni tokom snimanja bili u vezi.

"Zvanična priča je glasila da smo priznavali da je hemija bila nevjerovatna, a oboje smo bili skloni flertu i da, oboje smo osjećali iskušenje, ali se među nama nikada ništa nije desilo. Bila je to laž kojom sam štitio svoju suprugu i sina, laž koju smo svijetu ponavljali punih 40 godina. Istina je da smo se Ketlin i ja tokom snimanja filma silno zaljubili jedno u drugo i započeli vezu", napisao je Daglas u memoarima.

Ovako Kejtlin danas izgleda:

Glumac je istakao da to nije bila prolazna avantura i da se razvila prirodno iz privlačnosti koju su osjećali jedno prema drugom.

"Naš odnos nikada nije naišao na prepreke. Nakon iscrpljujućeg snimanja, odlazili smo na večeru i družili bi se s ostatkom ekipe, a poslije bih se tajno uvukao u njenu hotelsku sobu. Dok su se likovi Džek i Džoan zaljubljivali, Ketlin i ja održavali smo našu hemiju. Vezu smo držali u tajnosti. Kada je moja supruga dovela mog sina Kamerona došlo je do problema. Diandra je postala sumnjičava, pa je Ketlin jasno dala do znanja da smo još uvijek u braku", naveo je.

Majkl Daglas je dalje u memoarima napisao da je nakon toga raskinuo sa Ketlin Tarner i vratio se supruzi. Sada ističe da je to uradio zbog sina, ali da to nije trebalo da radi, jer nakon prvog raskida njihov odnos više nikad nije bio isti.

Takođe je istakao da je nakon ovog sa Ketlin Tarner ostao u prijateljskim odnosima i da su sarađivali na još nekim projektima.

(Glossy / MONDO)