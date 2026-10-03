"Bilo mi je neukusno da to radim": Dubravka Mijatović priznala zašto je nema u javnosti

Dubravka Mijatović otkriva zašto se distancirala od popularnosti i crvenih tepiha, fokusirajući se na svoj rad u pozorištu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Glumica Dubravka Mijatović bila je gošća emisije "TV lica... kao sav normalan svet", gdje je iskreno govorila o karijeri i njenim neprevaziđenim ulogama u najpopularnijim domaćim serijama koje se godinama repriziraju, a publika ih gleda sa istim užitkom kao prvi put.

Komentarisala je i činjenicu da se reprize serije "Bolji život" i danas gledaju sa velikom pažnjom.

"Žao mi je što poslije toliko godina nije napravljena serija koja bi pomutila slavu "Boljeg života". To govori koliko je ta serija ostala važna publici", ocenila je.

Otkrila je da joj se i danas dešava da joj prolaznici dobacuju replike iz kultne serije.

"Nove generacije me zaustavljaju i pitaju: 'Je l' opet kradeš u samoposluzi?' ili se šale na račun lažnih novčanica. Tada shvatim koliko se 'Bolji život' i dalje gleda ", rekla je kroz osmijeh.

Mijatovićeva je priznala da joj popularnost nikada nije bila cilj.

"Imaš potrebu da dokažeš da nisi samo popularan. Zato sam se okrenula pozorištu. Željela sam da ostavim trag kroz posao, a ne kroz slavu. Nisam željela editorijale, crvene tepihe i reklame, već da se dugo bavim glumom", poručila je.

"Radila sam na tome da me nema na crvenom tepihu. Za ove 23 godine možda sam se pojavila još tri puta. Sasvim mi je dovoljno", rekla je glumica.

"Ušla sam na velika vrata, a cijelog života sam se trudila da to mimo toga, ne nizvodno, nego uzvodno, sve odbacim i da idem unazad nekim svojim putem. Mogla sam da ostanem samo na tome, da to iskoristim, unovčim i da guram formulu uspjeha koja mi je išla lako. Apsolutno sam mogla da snimam reklame i prihvatam razne ponude, ali ja sam sve to gurnula jer sam htjela da se bavim ovim poslom dugo. Bilo mi je neukusno da se slikam za editorijale našminkana i budem na crvenom tepihu, posebno u vremenu u kom živimo, tih nesrećnih devedesetih. Taj imidž buntovnice sam i potvrdila; napustila sam seriju 'Srećni ljudi' bez problema jer sam željela da budem dosljedna. Ja to ne volim, ja želim samo da se bavim svojim poslom", rekla je u emisiji "TV lica... kao sav normalan svet".

Dubravka se osvnula i na to što su reprize starih serija poput "Boljeg života", a u jednom trenutku ona posljednja epizoda bila je najgledaniji dio televizijskog programa svih TV stanica.

"Vjerovatno je to neka nostalgija za tim vremenom kada smo ipak u suštini negdje bili srećni. Makar i kobajagi, ali bili smo srećni. U nekom smislu mi je i žao zbog toga. To znači da za tih 10 ili 15 godina nije napravljena serija koju bi ljudi najviše voljeli, koja bi pomutila slavu 'Boljeg života'. Zbog toga mi je malo žao, ali dobro, sada ima sve više novih domaćih serija, pa je bitno da se radi što više i vjerovatno će se pojaviti nešto kvalitetno", rekla je glumica u emisiji.

Vidi opis "Bilo mi je neukusno da to radim": Dubravka Mijatović priznala zašto je nema u javnosti Dubravka Mijatović - 27. 12. 1968. 27. 12. 1968. Dubravka Mijatović Nebojša Dugalić i Dubravka Mijatović Nebojša Dugalić, Dubravka Mijatović i Filip Sovagović Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Mondo/Goran Sivački Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Mondo/Goran Sivački Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Mondo/Goran Sivački Br. slika: 8 8 / 8

(Kurir / MONDO)