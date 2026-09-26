Florens Pju i Olivija Vajld godinama u sukobu? Glumica objasnila šta se desilo na setu

Florens Pju i Oliviju Vajld godinama prate glasine o sukobu na setu filma "Don't Worry Darling". Pju ni danas ne želi da govori o tome, dok Vajld negira da je bilo svađe.

Izvor: youtube shorts/screenshots

Florens Pju ponovo je dospjela u centar pažnje zbog pitanja o njenom odnosu sa Olivijom Vajld i glasinama koje godinama prate snimanje filma "Don't Worry Darling". U novom intervjuu za "Veniti fer" glumica je, međutim, jasno stavila do znanja da nema namjeru da iznosi svoju stranu priče.

Pju je tokom razgovora upitana o navodnim problemima koje je imala sa Olivijom Vajld, rediteljkom i jednom od zvijezda filma iz 2022. godine. Umjesto da komentariše ono što se događalo iza kamera, kratko je odgovorila da ima mnogo važnijih stvari i da želi da se fokusira na svoj život i karijeru.

Izvor: YouTube/Screenshot

Na pitanje da li je pogledala novi film Olivije Vajld, "The Invite", Pju je rekla da nije, ali da je čula da je film odličan i da ima sjajnu glumačku postavu.

Sve je počelo tokom snimanja "Don't Worry Darling"

Glasine o sukobu dvije glumice i rediteljke pojavile su se tokom promocije filma "Don't Worry Darling". Posebno se pisalo o navodnoj svađi na setu, a priče su dodatno podgrijane time što Pju nije učestvovala na konferenciji za novinare uoči premijere filma u Veneciji.

Jedan raniji izvještaj "Vulturea" tvrdio je da su Pju i Vajld imale ozbiljan sukob zbog navodnih čestih odsustava rediteljke sa seta. U tim izvještajima pominjala se i tadašnja veza Vajld sa Harijem Stajlsom, koji je u filmu igrao jednu od glavnih uloga.

Pju nikada javno nije iznijela svoju verziju događaja.

Vajld tvrdi da "vrišteće svađe" nije bilo

Olivija Vajld je ovog ljeta odlučila da govori o kontroverzi i kategorično negirala da je sa Pju imala svađu kakvu su opisivali mediji.

U intervjuu za "The Cut" rekla je da na njenom setu nikada nije bilo "vrišteće svađe" i da nikada nije bila nedostupna tokom snimanja. Navela je i da je željela odmah da kaže da takve priče nisu tačne, ali da joj je tada bilo savjetovano da ne govori javno o kontroverzama.

Pju, s druge strane, ni četiri godine kasnije ne želi da kaže šta se zaista dogodilo.

I upravo to je razlog zbog kojeg se priča ponovo pojavila u javnosti: Vajld je dala svoju verziju, dok Pju i dalje bira da o cijeloj temi ćuti. Ono što je zaista bilo između njih dvije nikada nije javno potvrđeno iz Pjuine perspektive, pa se veliki dio priče i dalje zasniva na tadašnjim medijskim izvještajima i nagađanjima.

(MONDO/TMZ)