Meril Strip postaje Aslan u novoj "Narniji": Greta Gervig ponovo radi sa slavnom glumicom

Greta Gervig ponovo sarađuje sa Meril Strip, koja će pozajmiti glas Aslanu u novoj verziji Narnije.

Izvor: Mark Thomas / Shutterstock Editorial / Profimedia

Greta Gervig priprema novu filmsku verziju svijeta Narnije, a u velikom projektu biće i jedna od njenih najpoznatijih saradnica. Poslije uspješne saradnje sa Meril Strip u filmu „Male žene“, rediteljka je ponovo angažovala slavnu glumicu, ovog puta za jednu od najvažnijih uloga u priči - Strip će pozajmiti glas Aslanu, mitskom lavu i tvorcu čarobnog svijeta Narnije.

„Željela sam nekoga ko je dubok, ali ne pretenciozan, ko ima autoritet, ali nije sumorno ozbiljan. Nekoga ko može da prenese dubinu i patos, ali i radost i oduševljenje“, rekla je Gervigova za magazin Empire u okviru naslovne priče o predstojećem filmu. „Željela sam nekoga ko je stariji od 70 godina, kako bi imao mudrost stečenu iskustvom, ali i sposobnost da se i dalje čudi kao dijete. I nekoga ko je jedan od najvećih glumaca svih vremena. Ta lista nije dugačka“, prenosi Variety.

film Narnija: Lav, vještica i ormar

Izvor: APC / Hollywood Archive / Profimedia

Dejvid Bouvi bio je jedan od izvora inspiracije, kako za izgled Aslana, koji u ovoj verziji ima raznobojne oči i lice sa crvenim prugama, tako i za samu suštinu filma, kaže Gervigova. Ona je željela da film bude „velik i da gledaoce prenese u neki drugi svijet“, kao i da ima osjećaj „rok opere“.

„Dejvid Bouvi mi je spasio život. Pol Makartni mi je spasio život. Dejvid Gilmor mi je spasio život. Pit Taunsend mi je spasio život. Džimi Pejdž, Robert Plant“, rekla je Gervigova za Empire. „Kada sam čula njihovu muziku, imala sam dubok osjećaj i pomislila: ’Biće sve u redu.’“

Govoreći o fantastičnoj avanturi, ona je dodala: „Narnija je bukvalno svijet napravljen od muzike. To je svijet koji Aslan pjesmom vraća u život, a rok-en-rol je za mene djelovao kao svijet napravljen od muzike.“

First look at Aslan in Greta Gerwig's ‘NARNIA’ movie.



Voiced by Meryl Streep.



(Source:@empiremagazine)pic.twitter.com/LGlALgofRV — DiscussingFilm (@DiscussingFilm)September 17, 2026

„Čarobnjakov sestrić“ je dugo očekivani film autorke bioskopskog hita „Barbi“, nominovanog za Oskara i predvođenog Margo Robi i Rajanom Goslingom. „Čarobnjakov nećak“ je prednastavak filma „Lav, vještica i ormar“ i prati dvoje djece, Digorija i Poli, koji prvi otkrivaju „Šumu između svjetova“, odnosno Narniju, nakon što im njihov ujak, koga igra Danijel Krejg, daje čarobni prsten. U glumačkoj postavi su i Dejvid Mekena, Beatris Kembel, Ema Maki, Keri Maligan i Kiran Hinds.

„Narnija: Čarobnjakov nećak“ prvobitno je trebalo da bude objavljen za Dan zahvalnosti 2026. godine, ali će u bioskope stići 12. februara 2027, a potom će 2. aprila biti dostupan na Netfliksu.