Meril Strip prodaje kostime iz filma "Đavo nosi Pradu 2": Priznala zašto ne želi da zadrži ni jedan komad

Aukcija kostima iz "Đavo nosi Pradu 2" nudi jedinstvenu priliku za obožavaoce filma da kupe autentične modne komade.

Izvor: Youtube printscreen/IGN

Obožavaocifilma "Đavo nosi Pradu" uskoro će moći da se približe svijetu Mirande Pristli na jedan sasvim neobičan način. Umjesto da samo gledaju raskošne modne kombinacije na ekranu, moći će da pokušaju da ih kupe.

U pitanju su autentični kostimi i modni dodaci korišćeni tokom snimanja filma "Đavo nosi Pradu 2", a iza čitave humanitarne akcije stoji Meril Strip, koja se nakon dvije decenije vratila ulozi legendarne modne urednice. Aukciju će organizovati Christie’s, a licitiranje će biti otvoreno od 1. do 15. septembra, piše Deadline.

Posebnu težinu ovoj prodaji daje činjenica da neće biti reč samo o kolekcionarskim predmetima. Novac prikupljen aukcijom biće proslijeđen Komitetu za zaštitu novinara i Savjetu modnih dizajnera Amerike, odnosno organizacijama koje podržavaju slobodu medija i razvoj američke modne industrije.

Na spisku se nalaze komadi koje će ljubitelji filma bez problema prepoznati. Jedan od njih je upečatljiva jakna sa resama modne kuće Dries Van Noten, koju je nosila Mirana Pristli. Tu su i odeća koju su na ekranu nosile En Hatavej i Emili Blant, kao i efektna haljina od perja koju je u filmu nosila Lejdi Gaga.

Među predmetima koji će privući posebnu pažnju nalazi se i čuveni kobaltno-plavi džemper povezan sa likom Endi Saks, koju ponovo tumači En Hatavej.

The Devil Wears Prada 2 Izvor: YouTube

Meril Strip je povodom humanitarne akcije pozvala publiku da se uključi u licitiranje.

"Molim vas, pridružite nam se dok slavimo istinu i ljepotu, ljepotu i istinu! Globalna aukcija spektakla ‘Đavo nosi Pradu’, sa cipelama, torbama, haljinama i glamuroznim iskustvima, uživo putem Christie’s, biće održana u korist Komiteta za zaštitu novinara i Savjeta modnih dizajnera Amerike! Sredite se za jesen i licitirajte velikodušno", kazala je ona.

Za one koji ne budu mogli ili želeli da učestvuju u samoj aukciji, biće organizovana i javna izložba. Od 8. do 13. septembra posjetioci će u prostorijama Christie’s u Njujorku moći besplatno da pogledaju predmete koji će se naći u prodaji.

Vidi opis Meril Strip prodaje kostime iz filma "Đavo nosi Pradu 2": Priznala zašto ne želi da zadrži ni jedan komad Meril Strip En Hatavej Emili Blant SAGdodela nagrada Đavo nosi Pradu En Hatavej Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/MovieClipsTrailers Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: YouTube/MovieClipsTrailers Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Youtube printscreen / Access Hollywood Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Youtube printscreen / JoBlo Movie Clips Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Youtube printscreen / JoBlo Movie Clips Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Youtube printscreen / JoBlo Movie Clips Br. slika: 6 6 / 6 AD

Tokom Nedjelje mode u Njujorku, biće održana i posebna humanitarna večera, odnosno događaj sa aukcijom uživo zakazan za 10. septembar. Na njemu će se, osim modnih komada, licitirati i za iskustva inspirisana filmom.

Nastavak filma, koji je u bioskope stigao ove godine, ponovo je okupio glavnu glumačku postavu. Pored Meril Strip, u svojim prepoznatljivim ulogama pojavili su se En Hatavej, Emili Blant i Stenli Tuči, dok su se priči pridružila i nova imena.

Radnja nastavka smeštena je dvije decenije nakon događaja iz prvog filma i ponovo donosi Mirandu Pristli u svijet mode koji se u međuvremenu značajno promijenio. Ovoga puta, tradicionalni modni mediji suočavaju se sa novim poslovnim okolnostima, dok se odnosi između nekadašnjih kolega i saradnika ponovo komplikuju.

Vidi opis Meril Strip prodaje kostime iz filma "Đavo nosi Pradu 2": Priznala zašto ne želi da zadrži ni jedan komad Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Featureflash Photo Agency/Shutterstock Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: EPA/ARMANDO ARORIZO Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: EPA/STEPHEN CHERNIN Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: EPA/CLAUDIO ONORATI Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: PAUL BUCK/EPA Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: PAUL BUCK/EPA Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: DANIEL DEME/EPA Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: JOERG CARSTENSEN/DPA Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: EPA/PAUL BUCK Br. slika: 9 9 / 9 AD

Izvor: Nova/ MONDO