Meril Strip i u trećem dijelu filma? Svi koji su gledali "Mamma Mia" znaju zašto je ovo nemoguće

Izvor mondo.rs
0

Glumica Meril Strip navodno i u trećem dijelu filma "Mamma mia"

Meril Strip glumi u trećem dijelu filma Mamma Mia iako je preminula u drugom dijelu Izvor: Shutterstock

Glumica Meril Strip u filmskom mjuziklu "Mama Mia" iz 2008. godine tumačila je glavnu junakinju, Donu Šeridan, koja je u drugom dijelu filma "Mama Mia! Idemo ponovo" iz 2018. godine preminula.

Ali izgleda da ćemo je vidjeti i u trećem nastavku.

Mnogi su mislili da je lik Done otišao u zaborav, ali se povratak Meril Strip i ostale ekipe glumaca najavljuje i u trećem nastavku, čija premijera je zakazana za ovu godinu.

Ovaj mjuzikl se temelji se na istoimenoj knjizi koju je napisala Ketrin Džonson, po uzoru na istoimeni mjuzikl iz 1999. Film je inspirisan pjesmama pop-grupe ABBA, a dodatnu muziku je komponovao član grupe, Beni Anderson.

Glumačku postavu u prvom dijelu filma Mama Mia iz 2008.predvode: Meril Strip, Pirs Brosnan, Kolin Fert, Stelan Skarsgord, Džuli Volters, Dominik Kuper, Amanda Sajfred i Kristina Baranski.

BONUS VIDEO:

Meril Strip i Martin Šort u seriji Only murders in the building
Izvor: YouTube/EvaSofie

(Blic, MONDO)

