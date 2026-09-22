Nadležne službe u Južnoj Karolini zvanično su zaključile istragu povodom iznenadne smrti glumice Hejden Panetijer.

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Prema izvještaju koji je objavila kancelarija mrtvozornika u okrugu Grinvil, tragični ishod prouzrokovan je fatalnom kombinacijom fentanila, 4-ANPP-a, alprazolama, kvetiapina i metokarbamola.

Nadležni organi su i zvanično potvrdili da je riječ o nesrećnom slučaju, piše Deadline.

Hejden Panetijer preminula je u nedjelju 16. avgusta, u 37. godini. Hitne službe reagovale su nakon poziva njenog prijatelja, koji je zatekao glumicu u besvjesnom stanju. Uprkos intenzivnim naporima medicinskog tima i pokušajima reanimacije, glumici nije bilo pomoći.

Vidi opis Okončana istraga o smrti Hajden Panetijer: Glumica preminula uslijed fatalne kombinacije lijekova Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: lev radin/Shutterstock Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Tinseltown/Shutterstock Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Featureflash Photo Agency/Shutterstock Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Kathy Hutchins/Shutterstock Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Kathy Hutchins/Shutterstock Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: lev radin/Shutterstock Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Featureflash Photo Agency/Shutterstock Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: lev radin/Shutterstock Br. slika: 8 8 / 8

Njen život godinama su pratili teški privatni izazovi o kojima je u prošlosti i sama javno govorila.

U ranijim intervjuima otkrila je da se sa opijatima i alkoholu prvi put srela još kao tinejdžerka, ubrzo nakon što su joj sa 15 godina propisani psihostimulansi. Iako je tokom rada na setovima uspijevala da održi profesionalizam, van reflektora borba sa zavisnošću i depresijom vremenom je postajala sve teža i intenzivnija.

Glumačku karijeru započela je još u ranom djetinjstvu radeći reklame i sapunice, da bi prve zapaženije filmske role ostvarila u naslovima poput "A Bug’s Life" ("Život buba") i "Remember the Titans" ("Sjećanje na Titane"). Svjetsku slavu donijela joj je 2006. godine uloga Kler Benet u naučnofantastičnoj seriji "Heros" ("Heroji"), nakon čega je zablistala i u muzičkoj drami "Nešvil", tumačeći lik kantri zvijezde Džulijet Barns.

Pored televizije, ostavila je značajan trag u horor žanru glumeći lik Kirbi Rid u nekoliko nastavaka filmskog serijala "Scream" ("Vrisak"). Hejden se pojavila i u ostvarenjima "Ali Mekbil", "Malcolm in the Middle" ("Malkolm u sredini"), "Fireflies in the Garden" ("Svici u bašti") i drugim.

(Mondo.rs)