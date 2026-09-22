logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Okončana istraga o smrti Hajden Panetijer: Glumica preminula uslijed fatalne kombinacije lijekova

Okončana istraga o smrti Hajden Panetijer: Glumica preminula uslijed fatalne kombinacije lijekova

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Nadležne službe u Južnoj Karolini zvanično su zaključile istragu povodom iznenadne smrti glumice Hejden Panetijer.

Uzrok smrti glumcie Hejden Panetijer Izvor: lev radin/Shutterstock

Prema izvještaju koji je objavila kancelarija mrtvozornika u okrugu Grinvil, tragični ishod prouzrokovan je fatalnom kombinacijom fentanila, 4-ANPP-a, alprazolama, kvetiapina i metokarbamola.

Nadležni organi su i zvanično potvrdili da je riječ o nesrećnom slučaju, piše Deadline.

Hejden Panetijer preminula je u nedjelju 16. avgusta, u 37. godini. Hitne službe reagovale su nakon poziva njenog prijatelja, koji je zatekao glumicu u besvjesnom stanju. Uprkos intenzivnim naporima medicinskog tima i pokušajima reanimacije, glumici nije bilo pomoći.

Njen život godinama su pratili teški privatni izazovi o kojima je u prošlosti i sama javno govorila.

U ranijim intervjuima otkrila je da se sa opijatima i alkoholu prvi put srela još kao tinejdžerka, ubrzo nakon što su joj sa 15 godina propisani psihostimulansi. Iako je tokom rada na setovima uspijevala da održi profesionalizam, van reflektora borba sa zavisnošću i depresijom vremenom je postajala sve teža i intenzivnija.

Glumačku karijeru započela je još u ranom djetinjstvu radeći reklame i sapunice, da bi prve zapaženije filmske role ostvarila u naslovima poput "A Bug’s Life" ("Život buba") i "Remember the Titans" ("Sjećanje na Titane"). Svjetsku slavu donijela joj je 2006. godine uloga Kler Benet u naučnofantastičnoj seriji "Heros" ("Heroji"), nakon čega je zablistala i u muzičkoj drami "Nešvil", tumačeći lik kantri zvijezde Džulijet Barns.

Pored televizije, ostavila je značajan trag u horor žanru glumeći lik Kirbi Rid u nekoliko nastavaka filmskog serijala "Scream" ("Vrisak"). Hejden se pojavila i u ostvarenjima "Ali Mekbil", "Malcolm in the Middle" ("Malkolm u sredini"), "Fireflies in the Garden" ("Svici u bašti") i drugim.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

glumice

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA