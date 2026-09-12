Istraga tragične smrti glumice Hejden Penetijer dobila je novi zaokret.

Izvor: lev radin/Shutterstock

Partner preminule glumice Hajden Penetijer, Brajan Hikerson, navodno sarađuje sa američkom Agencijom za borbu protiv narkotika (DEA), dok istražitelji pokušavaju da utvrde ko je glumici nabavio drogu koja ju je usmrtila.

Hikerson, koji je bio u stanu u Grinvilu u Južnoj Karolini kada je Hejden preminula, razgovarao je sa agentima DEA, a izvori upoznati sa istragom tvrde da je ostvaren značajan napredak, prenosi TMZ. Glavni fokus istrage sada je pronalazak osobe koja je glumici navodno prodala narkotike.

Vidi opis Zaokret u istrazi o smrti Hajden Panetijer: Partner sarađuje sa policijom, tragaju za jednim čovjekom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: lev radin/Shutterstock Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Tinseltown/Shutterstock Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Featureflash Photo Agency/Shutterstock Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Kathy Hutchins/Shutterstock Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Kathy Hutchins/Shutterstock Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: lev radin/Shutterstock Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Featureflash Photo Agency/Shutterstock Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: lev radin/Shutterstock Br. slika: 8 8 / 8

Potraga za dilerom

Lokalni i savezni istražitelji vjeruju da je neko prodao Hejden drogu koja je mogla da izazove njenu smrt. Jedan izvor izjavio je da se vlasti "približavaju potencijalnom dileru droge".

U međuvremenu se čeka toksikološki nalaz, koji bi trebalo da pokaže tačan uzrok smrti. Za sada niko nije uhapšen niti optužen u vezi sa ovim slučajem, dok policija i kancelarija mrtvozornika vode paralelne istrage.

Tragične okolnosti smrti

Podsjetimo, zvijezda serije "Heroji" preminula je prošlog mjeseca nakon što je pronađena bez svijesti u iznajmljenom stanu u kojem je boravila sa Hikersonom. Njena dugogodišnja borba sa zavisnošću od droge i alkohola bila je poznata javnosti.

Hikersonov brat, koji je pronašao Hejden dok je Brajan spavao, pokušao je da je reanimira pomoću Narcan-a, lijeka koji se koristi za poništavanje dejstva predoziranja opioidima, ali bez uspjeha.

Činjenica da su u stanu imali Narcan dodatno je privukla pažnju istražitelja. Obdukcijom, međutim, nisu utvrđene povrede koje bi mogle da doprinesu smrti.

Burna veza i Hikersonova prošlost

Brajan Hikerson se u trenutku tragedije nalazio u stanu zajedno sa svojim bratom Zakarijem. Prema policijskom izvještaju, nakon što je Hejden proglašena mrtvom, Hikerson je policiji predao "kesicu sa lijekovima" koje je glumica uzimala.

U istom izvještaju Penetijer je navedena kao njegova djevojka, čime su dodatno razjašnjene ranije spekulacije o statusu njihove veze.

Njihov odnos godinama je bio turbulentan. Hikerson je u prošlosti više puta bio optuživan za nasilje u porodici, a 2021. godine nije osporavao krivicu po dvije tačke optužnice za nanošenje povreda partnerki. Osuđen je na 45 dana zatvora i četiri godine uslovne kazne.

(b92 / MONDO)