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Maja Džama zasijala na premijeri "Gospode": U smjeloj kožnoj haljini privukla sve poglede

Maja Džama zasijala na premijeri "Gospode": U smjeloj kožnoj haljini privukla sve poglede

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Maja Džama pojavila se na svjetskoj premijeri druge sezone serije "The Gentlemen" u Londonu u dugoj crnoj kožnoj haljini sa smjelim izrezima.

Maja Džama na premijeri "Gospode": Smjela crna kožna haljina privukla pažnju Izvor: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Na svjetskoj premijeri druge sezone Netfliksove serije "The Gentlemen", održanoj u Londonu, Maja Džama privukla je pažnju smjelim modnim izdanjem. Britanska voditeljka pojavila se na zelenom tepihu u dugoj crnoj kožnoj haljini pripijenog kroja, a ovo je ujedno bio jedan od njenih prvih velikih javnih nastupa nakon glumačkog debija.

Kreaciju su činili dubok dekolte, tanki kaiševi i veliki izrezi koji su otkrivali stomak i naglašavali njenu figuru. Metalne nitne duž ivica dodatno su istakle neobičan dizajn, dok je donji dio haljine pratio liniju tijela i padao sve do poda.

Glumački debi

Džama se u drugoj sezoni serije "The Gentlemen" pridružila glumačkoj postavi, a igra lik Aishe. Serija, koju je kreirao Gaj Riči, prati aristokratu Edija Hornimana, koji se upliće u kriminalni svijet. Druga sezona dostupna je na Netfliksu od 3. septembra.

Za Maju je ovo veliki zaokret u karijeri, budući da je publici u Velikoj Britaniji prvenstveno poznata kao televizijska i radijska voditeljka, kao i po učešću u rijalitiju "Love Island".

Jedno od najsmjelijih izdanja večeri

Ostatak njenog izdanja bio je znatno svedeniji. Dugu tamnu kosu nosila je ravnu i puštenu preko ramena, dok je šminka bila u toplim, neutralnim nijansama.

Upadljiv nakit joj nije bio potreban, jer je neobična kožna kreacija sama po sebi privlačila dovoljno pažnje.

Maja je pred fotografima pozirala sama i iz nekoliko uglova pokazala kroj haljine, koji je definitivno spadao među smjelija izdanja večeri.

BONUS:

(MONDO)

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Tagovi

tv lica London glumice premijera gaj riči

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