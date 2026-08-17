Šok, preminula glumica Hajden Panetijer: Imala samo 36 godina, policija pokrenula istragu

Glumica Hajden Penetijer tragično je preminula u 36. godini.

Izvor: Instagram

Glumica Hajden Penetijer, preminula je u 36. godini. Zvezda serija "Heroes" i "Nashville", iza sebe je ostavila ćerku (11) koju je dobila s Vladimirom Kličkom.

Hajden je preminula u nedjelju, a ovim povodom su se oglasili njeni predstavnici.

"Sa dubokom tugom dijelimo vijest o tragičnoj smrti naše voljene Hajden.Bila je nevjerovatno bistra osoba i prava sila prirode koja je donosila nemjerljivu ljubav i radost svima koji su je poznavali - kao i milionima ljudi koji su je gledali na ekranima".

Uzrok njene smrti nije poznat.

Izvori iz policije potvrdili su za TMZ da je policija reagovala na incident u koji je bila uključena glumica, a istraga je u toku.

Izvori su takođe rekli ovom mediju da se Penetijerova nedavno žalila na bolove u leđima, kao i da je njen bivši partner sa kojim je bila u vezi s prekidima, Brajan Hikerson doputovao iz Los Anđelesa da je vidi samo dan prije njene tragične smrti.

Holivudska zvijezda tokom karijere dobila je više nominacija za prestižne nagrade, a najpoznatija je po ulogama navijačice Kler Benet u seriji "Heroes".

Izvor: printscreen/youtube/Heroes

Takođe je glumila Kirbi Rid u filmskom serijalu "Scream“, a pozajmila je glas i liku u video-igri "Until Dawn“.

Panetier je prethodno izgubila svog brata Jensena, koji je preminuo u februaru 2023. godine od posljedica "uvećanog srca“, u 28. godini.

Nakon njegove smrti rekla je da se osjećala kao da je "izgubila polovinu svoje duše“, a otkrila je i da je stres zbog njegovog gubitka doveo do toga da joj se tijelo "drastično promijeni“, zbog čega se našla u veoma teškom i destruktivnom periodu života.

Tragična vijest stigla je samo nekoliko mjeseci nakon što su njeni memoari "This Is Me“ postali bestseler "New York Timesa".

U knjizi je Panetier opisala kako se nosila sa slavom, kao i sa teškim životnim okolnostima.

Dok se 2018. godine borila sa postporođajnom depresijom, prepustila je starateljstvo nad svojom ćerkom bivšem partneru, nekadašnjem šampionu sveta u teškoj kategoriji Vladimiru Kličku. Njena ćerka danas živi u Evropi.

Izvor: BDG / Shutterstock Editorial / Profimedia

(MONDO)