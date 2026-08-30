Jelena Veljača o majčinstvu: "Pustite vi Naomi Kembel"

Glumica Jelena Veljača svojevremeno je izazvala burne reakcije javnosti nakon što je otvoreno govorila o majčinstvu u četrdesetim i pedesetim godinama života.

Izvor: MONDO, Stefan Stojanović

Jelena Veljača otvorila je pitanje kasnijeg roditeljstva i sve češćih priča o poznatim ženama koje postaju majke u kasnijim godinama. Gostujući u podkastu “Mame kod Lane”, upozorila je da takve priče mogu stvoriti pogrešnu predstavu o biološkim mogućnostima žena.

Veljača je posebno govorila o primjerima slavnih žena koje su djecu dobile u pedesetim godinama, ističući da javnost često ne zna na koji način je trudnoća ostvarena.

“Ako jako dugo odlažemo i ako se zavedemo tim pričama ‘Naomi Kembel je rodila dvoje djece u pedesetoj’, zaista nam se može dogoditi da ostanemo bez djeteta. Jer mi ne znamo da li je Naomi zamrznula svoja jajašca sa 23 godine i mi ne znamo kako je ona došla do te djece. Nama se samo predstavlja ta priča – rodila je sa 50”, rekla je Veljača.

Dodala je da trudnoća u tim godinama nije nešto što se može posmatrati kao uobičajena biološka mogućnost.

“Žene nisu plodne sa 50 godina i to što je dostupno Naomi ili nekoj drugoj privilegovanoj ženi, jednostavno nije dostupno danas svima nama”, istakla je.

Njene riječi izazvale su raspravu na društvenim mrežama. Dok su jedni podržali stav da o reproduktivnom zdravlju treba govoriti realno, drugi su ocijenili da je takav pogled previše isključiv i ukazali na prednosti kasnijeg roditeljstva.

“Hajde da budemo realne, sa 40 smo bliže menopauzi nego idealnim godinama za rađanje. Energija, opuštenost i zdravlje daleko su kvalitetniji u 20-im nego u 40-im. Možemo mi glumiti da su 40 neke nove 30, ali unutrašnje organe ne možemo pomladiti nikakvim tretmanima”, napisao je jedan korisnik.

Izvor: MONDO/Mladen Nikolić

Drugi komentator imao je drugačiji stav.

“Žene su svakako zrelije u 30-im nego u 20-im, pa kasnije roditeljstvo ima i svoje prednosti, a ne samo mane”, naveo je.

Jelena Veljača tri puta rekla “da”

Jelena Veljača privlači pažnju javnosti i zbog svog privatnog života. Iza sebe ima dva braka, a 2025. godine udala se treći put, za Vita Turšića.

Prvi put se udala 2009. godine za glumca Janka Popovića Volarića, nakon dvije godine veze. Brak je okončan 2012. godine.

Tri godine kasnije, 2015. godine, udala se za glumca Dražena Čučeka. Njih dvoje dobili su kćerku Lenu, a razveli su se 2018. godine.

(Telegraf.rs,MONDO)