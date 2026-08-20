Raskinuli Dakota Džonson i 7 godina mlađi muzičar: Kraj romanse nakon nekoliko mjeseci

Dakota Džonson i Rol Model krenuli su svako svojim putem, manje od godinu dana nakon što se saznalo da su zajedno.

Izvor: Profimedia

Glumica Dakota Džonson (36) i pjevač Rol Model, čije je pravo ime Taker Pilsberi, okončali su svoju vezu "prije nekog vremena“, rekao je izvor ekskluzivno za People.

Bivši par je prvi put viđen na večeri u decembru 2025. godine, prije nego što su ponovo fotografisani na sastanku u Los Anđelesu sljedećeg mjeseca.

"To je definitivno više od avanture ili flerta“, ispričao je insajder ističući da veza traje "od kraja prošle godine“.

U to vrijeme, izvor je rekao da Dakota Džonson "zaista voli“ muzičara, "ali i da usporava stvari nakon prethodne dugogodišnje veze“. Glumica je bila sa frontmenom grupe Coldplay, Krisom Martinom (49) od oktobra 2017. do juna 2025. godine. Njih dvoje su navodno bili vjereni "godinama“. Često su raskidali i mirili se.

Kris Martin i Dakota Džonson

Izvor: Profimedia

Džonson i Pilsberi nisu javno govorili o svojoj vezi, ali je izvor u aprilu napomenuo da su njih dvoje na "na istoj talasnoj dužini“ i da se veza odvija sa lakoćom. Bivši par sarađivao je na pjesmi sa njegovog najnovijeg albuma, Chuck Timely & the Hourglass.

Pilsberi iza sebe ima vezu sa glumicom Emom Čemberlen od 2020. do 2023. godine. Džonson je bila povezivana sa Noom Geršom, Džordanom Mastersonom i Metjuom Hitom.

Ćerka Melani Grifit i Dona Džonsona uskoro će se ponovo pojaviti na velikom platnu, u filmu "Verity“ zajedno sa En Hatavej i Džošom Hartnetom. Gledaćemo je i u filmu "Tri incestuozne sestre“ sa Sirš Ronan, Džesi Bakli i Džošom O’Konorom.