Hejden Panetijer je tokom karijere investirala u nekretnine vrijedne milione dolara, uključujući luksuzne kuće u Los Anđelesu i Nešvilu.
Hejden Panetijer je tokom karijere ulagala u nekretnine vrijedne milione dolara, a među njima su bile kuće u Los Anđelesu i Nešvilu. Jednu od svojih najpoznatijih nekretnina, kuću u Holivud Hilsu, kupila je 2008. godine zajedno sa majkom za 2,635 miliona dolara, a šest godina kasnije prodala ju je za 3,075 miliona dolara.
Osim toga, Panetijer je bila povezana i sa nekretninom u Zapadnom Holivudu vrijednom 899.000 dolara, koju je kupila još kao tinejdžerka. Sa bivšim vjerenikom Vladimirom Kličkom posjedovala je i luksuznu kuću u Nešvilu, koju su 2018. godine stavili na prodaju za 1,65 miliona dolara. Kuća je imala četiri spavaće sobe i pet kupatila, kao i bazen i brojne bezbjednosne sisteme.
Od Holivuda do Nešvila: Kako je zvijezda serije "Heroji" izgradila carstvo vrijedno milione
Procjene njenog bogatstva razlikovale su se u zavisnosti od izvora."TheStreet" je u junu 2026. godine njenu neto vrijednost procenio na između 12 i 15 miliona američkih dolara, ali riječ je o procjenama, budući da zvanični podaci o njenoj ukupnoj imovini nisu javno dostupni.
Jedna od bivših kuća Hejden Panetijere u Holivud Hilsu danas više ne postoji. Na njenom mjestu nalazi se prazna parcela od oko 0,2 hektara, koja se prodaje za 6,995 miliona dolara, a za nju su već odobreni planovi za izgradnju trostratnice površine oko 1.366 kvadratnih metara.Izvor: Featureflash Photo Agency/Shutterstock
Panetijer je kuću na Kurson Terasi kupila 2008. godine, u vrijeme najveće popularnosti serije "Heroji", za 2,635 miliona dolara. Kuća od oko 290 kvadratnih metara imala je tri spavaće sobe, tri kupatila, bazen i velike prozore sa pogledom na Los Anđeles i Tihi okean.
Nekretninu je 2014. godine prodala za 3,075 miliona dolara, ostvarivši bruto zaradu od oko 440.000 dolara.
Vila u Nešvilu
Nakon što je 2012. godine dobila ulogu kantri zvijezde Žilijet Barns u seriji „Nešvil“, Panetijer je sljedeće godine sa Vladimirom Kličkom kupila luksuznu kuću u naselju Grin Hils za milion dolara.
Od Holivuda do Nešvila: Kako je zvijezda serije "Heroji" izgradila carstvo vrijedno milione
Rezidencija od 459 kvadratnih metara imala je četiri spavaće sobe, pet kupatila, grejani bazen i spa centar, kao i napredni sistem rasvete, ozvučenja i bezbjednosti. Enterijer je bio posebno uređen za glumicu, a isticao se i veliki akvarijum koji je nazivala svojim srećnim mjestom.
Kuću su u avgustu 2018. godine stavili na prodaju za 1,65 miliona dolara, a mjesec dana kasnije prodata je za 1,6 miliona dolara.
Penthaus u Zapadnom Holivudu
Panetijerin penthaus u Zapadnom Holivudu imao je dvije spavaće sobe i tri kupatila, dnevni boravak visok dvije etaže, galeriju, kamin, kao i privatnu i krovnu terasu. Zgrada je imala i bazen, spa centar, teretanu i obezbijeđen podzemni parking.
Nekretninu je kasnije iznajmljivala, a 2012. godine mjesečna kirija iznosila je 3.200 dolara. Prema pisanju sajta Realtor.com, vjeruje se da je Panetijere ponovo koristila penthaus kao svoj dom i da ga je još uvijek posjedovala početkom 2025. godine.
Dom iz djetinjstva vrijedan 3,6 miliona dolara
Panetijerina povezanost sa luksuznim nekretninama počela je još u djetinjstvu. Njeni roditelji su 1998. godine, kada je Hejden imala samo devet godina, kupili kuću inspirisanu evropskom arhitekturom u ekskluzivnom naselju Snedens Lendings u Palisadsu u Njujorku.
Od Holivuda do Nešvila: Kako je zvijezda serije "Heroji" izgradila carstvo vrijedno milione
Danas se ta nekretnina procjenjuje na oko 3,6 miliona dolara.
"French Ivy House"
Kuća poznata kao "French Ivy House" imala je četiri spavaće sobe, fasadu prekrivenu bršljanom, mermerne i hrastove podove, kamine, uređene vrtove i ribnjak sa koi šaranima. Panetijerini roditelji zadržali su je i nakon što je njena glumačka karijera porodicu odvela u Kaliforniju, a 2021. godine prodali su je za oko 1,22 miliona dolara.
Novi vlasnici potom su je renovirali, a u junu je ponovo ponuđena na tržištu, ovog puta za 3,6 miliona dolara. Snedens Lendings je tokom godina bio dom brojnih poznatih ličnosti, među kojima su Al Paćino, Skarlet Johanson i Anđelina Džoli.
Od Holivuda do Nešvila: Kako je zvijezda serije "Heroji" izgradila carstvo vrijedno milione
Izvor: Nova/ MONDO