logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Od Holivuda do Nešvila: Kako je zvijezda serije "Heroji" izgradila carstvo vrijedno milione

Od Holivuda do Nešvila: Kako je zvijezda serije "Heroji" izgradila carstvo vrijedno milione

Autor D.V. Izvor mondo.rs
0

Hejden Panetijer je tokom karijere investirala u nekretnine vrijedne milione dolara, uključujući luksuzne kuće u Los Anđelesu i Nešvilu.

Luksuzna imperija nekretnina Hejden Panetijer Izvor: CAROLINE BREHMAN/EPA

Hejden Panetijer je tokom karijere ulagala u nekretnine vrijedne milione dolara, a među njima su bile kuće u Los Anđelesu i Nešvilu. Jednu od svojih najpoznatijih nekretnina, kuću u Holivud Hilsu, kupila je 2008. godine zajedno sa majkom za 2,635 miliona dolara, a šest godina kasnije prodala ju je za 3,075 miliona dolara.

Osim toga, Panetijer je bila povezana i sa nekretninom u Zapadnom Holivudu vrijednom 899.000 dolara, koju je kupila još kao tinejdžerka. Sa bivšim vjerenikom Vladimirom Kličkom posjedovala je i luksuznu kuću u Nešvilu, koju su 2018. godine stavili na prodaju za 1,65 miliona dolara. Kuća je imala četiri spavaće sobe i pet kupatila, kao i bazen i brojne bezbjednosne sisteme.

Procjene njenog bogatstva razlikovale su se u zavisnosti od izvora."TheStreet" je u junu 2026. godine njenu neto vrijednost procenio na između 12 i 15 miliona američkih dolara, ali riječ je o procjenama, budući da zvanični podaci o njenoj ukupnoj imovini nisu javno dostupni.

Jedna od bivših kuća Hejden Panetijere u Holivud Hilsu danas više ne postoji. Na njenom mjestu nalazi se prazna parcela od oko 0,2 hektara, koja se prodaje za 6,995 miliona dolara, a za nju su već odobreni planovi za izgradnju trostratnice površine oko 1.366 kvadratnih metara.

Izvor: Featureflash Photo Agency/Shutterstock

Panetijer je kuću na Kurson Terasi kupila 2008. godine, u vrijeme najveće popularnosti serije "Heroji", za 2,635 miliona dolara. Kuća od oko 290 kvadratnih metara imala je tri spavaće sobe, tri kupatila, bazen i velike prozore sa pogledom na Los Anđeles i Tihi okean.

Nekretninu je 2014. godine prodala za 3,075 miliona dolara, ostvarivši bruto zaradu od oko 440.000 dolara.

Vila u Nešvilu

Nakon što je 2012. godine dobila ulogu kantri zvijezde Žilijet Barns u seriji „Nešvil“, Panetijer je sljedeće godine sa Vladimirom Kličkom kupila luksuznu kuću u naselju Grin Hils za milion dolara.

Rezidencija od 459 kvadratnih metara imala je četiri spavaće sobe, pet kupatila, grejani bazen i spa centar, kao i napredni sistem rasvete, ozvučenja i bezbjednosti. Enterijer je bio posebno uređen za glumicu, a isticao se i veliki akvarijum koji je nazivala svojim srećnim mjestom.

Kuću su u avgustu 2018. godine stavili na prodaju za 1,65 miliona dolara, a mjesec dana kasnije prodata je za 1,6 miliona dolara.

Penthaus u Zapadnom Holivudu

Panetijerin penthaus u Zapadnom Holivudu imao je dvije spavaće sobe i tri kupatila, dnevni boravak visok dvije etaže, galeriju, kamin, kao i privatnu i krovnu terasu. Zgrada je imala i bazen, spa centar, teretanu i obezbijeđen podzemni parking.

Nekretninu je kasnije iznajmljivala, a 2012. godine mjesečna kirija iznosila je 3.200 dolara. Prema pisanju sajta Realtor.com, vjeruje se da je Panetijere ponovo koristila penthaus kao svoj dom i da ga je još uvijek posjedovala početkom 2025. godine.

Dom iz djetinjstva vrijedan 3,6 miliona dolara

Panetijerina povezanost sa luksuznim nekretninama počela je još u djetinjstvu. Njeni roditelji su 1998. godine, kada je Hejden imala samo devet godina, kupili kuću inspirisanu evropskom arhitekturom u ekskluzivnom naselju Snedens Lendings u Palisadsu u Njujorku.

Danas se ta nekretnina procjenjuje na oko 3,6 miliona dolara.

"French Ivy House"

Kuća poznata kao "French Ivy House" imala je četiri spavaće sobe, fasadu prekrivenu bršljanom, mermerne i hrastove podove, kamine, uređene vrtove i ribnjak sa koi šaranima. Panetijerini roditelji zadržali su je i nakon što je njena glumačka karijera porodicu odvela u Kaliforniju, a 2021. godine prodali su je za oko 1,22 miliona dolara.

Novi vlasnici potom su je renovirali, a u junu je ponovo ponuđena na tržištu, ovog puta za 3,6 miliona dolara. Snedens Lendings je tokom godina bio dom brojnih poznatih ličnosti, među kojima su Al Paćino, Skarlet Johanson i Anđelina Džoli.

 Izvor: Nova/ MONDO

Možda će vas zanimati

Tagovi

glumica holivud

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA