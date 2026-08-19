Hejden Panetijer je tokom karijere investirala u nekretnine vrijedne milione dolara, uključujući luksuzne kuće u Los Anđelesu i Nešvilu.

Izvor: CAROLINE BREHMAN/EPA

Hejden Panetijer je tokom karijere ulagala u nekretnine vrijedne milione dolara, a među njima su bile kuće u Los Anđelesu i Nešvilu. Jednu od svojih najpoznatijih nekretnina, kuću u Holivud Hilsu, kupila je 2008. godine zajedno sa majkom za 2,635 miliona dolara, a šest godina kasnije prodala ju je za 3,075 miliona dolara.

Osim toga, Panetijer je bila povezana i sa nekretninom u Zapadnom Holivudu vrijednom 899.000 dolara, koju je kupila još kao tinejdžerka. Sa bivšim vjerenikom Vladimirom Kličkom posjedovala je i luksuznu kuću u Nešvilu, koju su 2018. godine stavili na prodaju za 1,65 miliona dolara. Kuća je imala četiri spavaće sobe i pet kupatila, kao i bazen i brojne bezbjednosne sisteme.

Vidi opis Od Holivuda do Nešvila: Kako je zvijezda serije "Heroji" izgradila carstvo vrijedno milione Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Tinseltown/Shutterstock Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Featureflash Photo Agency/Shutterstock Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: lev radin/Shutterstock Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Kathy Hutchins/Shutterstock Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Kathy Hutchins/Shutterstock Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: lev radin/Shutterstock Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Featureflash Photo Agency/Shutterstock Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: lev radin/Shutterstock Br. slika: 8 8 / 8

Procjene njenog bogatstva razlikovale su se u zavisnosti od izvora."TheStreet" je u junu 2026. godine njenu neto vrijednost procenio na između 12 i 15 miliona američkih dolara, ali riječ je o procjenama, budući da zvanični podaci o njenoj ukupnoj imovini nisu javno dostupni.

Jedna od bivših kuća Hejden Panetijere u Holivud Hilsu danas više ne postoji. Na njenom mjestu nalazi se prazna parcela od oko 0,2 hektara, koja se prodaje za 6,995 miliona dolara, a za nju su već odobreni planovi za izgradnju trostratnice površine oko 1.366 kvadratnih metara.

Izvor: Featureflash Photo Agency/Shutterstock

Panetijer je kuću na Kurson Terasi kupila 2008. godine, u vrijeme najveće popularnosti serije "Heroji", za 2,635 miliona dolara. Kuća od oko 290 kvadratnih metara imala je tri spavaće sobe, tri kupatila, bazen i velike prozore sa pogledom na Los Anđeles i Tihi okean.

Nekretninu je 2014. godine prodala za 3,075 miliona dolara, ostvarivši bruto zaradu od oko 440.000 dolara.

Vila u Nešvilu

Nakon što je 2012. godine dobila ulogu kantri zvijezde Žilijet Barns u seriji „Nešvil“, Panetijer je sljedeće godine sa Vladimirom Kličkom kupila luksuznu kuću u naselju Grin Hils za milion dolara.

Rezidencija od 459 kvadratnih metara imala je četiri spavaće sobe, pet kupatila, grejani bazen i spa centar, kao i napredni sistem rasvete, ozvučenja i bezbjednosti. Enterijer je bio posebno uređen za glumicu, a isticao se i veliki akvarijum koji je nazivala svojim srećnim mjestom.

Kuću su u avgustu 2018. godine stavili na prodaju za 1,65 miliona dolara, a mjesec dana kasnije prodata je za 1,6 miliona dolara.

Penthaus u Zapadnom Holivudu

Panetijerin penthaus u Zapadnom Holivudu imao je dvije spavaće sobe i tri kupatila, dnevni boravak visok dvije etaže, galeriju, kamin, kao i privatnu i krovnu terasu. Zgrada je imala i bazen, spa centar, teretanu i obezbijeđen podzemni parking.

Nekretninu je kasnije iznajmljivala, a 2012. godine mjesečna kirija iznosila je 3.200 dolara. Prema pisanju sajta Realtor.com, vjeruje se da je Panetijere ponovo koristila penthaus kao svoj dom i da ga je još uvijek posjedovala početkom 2025. godine.

Dom iz djetinjstva vrijedan 3,6 miliona dolara

Panetijerina povezanost sa luksuznim nekretninama počela je još u djetinjstvu. Njeni roditelji su 1998. godine, kada je Hejden imala samo devet godina, kupili kuću inspirisanu evropskom arhitekturom u ekskluzivnom naselju Snedens Lendings u Palisadsu u Njujorku.

Vidi opis Od Holivuda do Nešvila: Kako je zvijezda serije "Heroji" izgradila carstvo vrijedno milione Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Rainer Jensen/DPA Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: ANDREW GOMBERT/EPA Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Rainer Jensen/DPA Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Rainer Jensen/DPA Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: CIRO FUSCO/ANSA Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Marius Becker/dpa Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: PAUL BUCK/EPA Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: PAUL BUCK/EPA Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: PAUL BUCK/EPA Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: PAUL BUCK/EPA Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: JUSTIN LANE/EPA Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: NINA PROMMER/EPA Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: JENS KALAENE/DPA Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: BRITTA PEDERSON/DPA Br. slika: 14 14 / 14

Danas se ta nekretnina procjenjuje na oko 3,6 miliona dolara.

"French Ivy House"

Kuća poznata kao "French Ivy House" imala je četiri spavaće sobe, fasadu prekrivenu bršljanom, mermerne i hrastove podove, kamine, uređene vrtove i ribnjak sa koi šaranima. Panetijerini roditelji zadržali su je i nakon što je njena glumačka karijera porodicu odvela u Kaliforniju, a 2021. godine prodali su je za oko 1,22 miliona dolara.

Novi vlasnici potom su je renovirali, a u junu je ponovo ponuđena na tržištu, ovog puta za 3,6 miliona dolara. Snedens Lendings je tokom godina bio dom brojnih poznatih ličnosti, među kojima su Al Paćino, Skarlet Johanson i Anđelina Džoli.

Izvor: Nova/ MONDO