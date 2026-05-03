"Rekao mi je da sam netalentovana, predebela i ružna": Meril Strip preživjela pakao na početku karijere, svuda obijena

Meril Strip danas je globalna ikona i jedna od najboljih glumica svih vremena.

Sve je ovih dana u znaku nastavka superhita "Đavo nosi Pradu". Glavne junakinje obilazile su svet ostavljajući za sobom neviđenu euforiju i oblake prašine, i nema sumnje da će drugi deo najpopularnije modne komedije ikad snimljene oboriti sve rekorde.

Iako fiktivan lik, neumoljiva Miranda Prisli ušla je u svaku sferu naših života, njene replike citiraju se kao da je Hemingvej, a legendarna Meril Strip dokazala je da joj ni u 79. godini – nema ravne.

Ona je danas holivudski matrijarh i internacionalno blago. Jedna od najboljih glumica svih vremena. Više Oskara osvojila je samo Ketrin Hepbern, ali – Meril Strip još ima vremena da obori njen rekord. Ne bi joj bilo prvi put. Nema toga što ne može da odigra. Da joj ponude ulogu Betmena ili Jode, vjerovatno bi se i u takvom izazovu snašla bez mnogo muke i problema. No, počeci njene karijere nisu obećavali...

Holivudski oci smatrali su da nije dovoljno dobra (vjerovali ili ne!), pa su je početkom sedamdesetih, kada je još bila mlada, neafirmisana glumica, na svakom kastingu – glatko odbijali. Često bez ikakvog objašnjenja.

Skroma djevojka iz Džerzija tada nije imala mnogo kontakata u Njujorku, centru šou-biznisa, a jedina veza sa "sedmom umjetnošću" bio joj je vjerenik Džon Kazale, renomirani glumac, koji joj je preminuo na rukama nakon duge borbe sa rakom kostiju.

"Posle jednog kastinga, vidno iznervirani direktor rekao mi je da više ne dolazim jer sam netalentovana, predebela i ružna za filmske standarde. Te noći sam dušu isplakala... Pričali su mi da nemam klasičnu lepotu. I odbacivali me", otkrila je godinama kasnije.

Iako je na Brodveju ostvarivala zapažene uloge, prošlo je mnogo vremena dok nije dobila šansu da snimi i prvi film, "Džulija". Posle tog kratkog, ali upečatljivog nastupa, pojavila se u kultnom "Lovcu na jelene" i zaradila prvu nominaciju za Oskara. Ostalo je istorija.

Meril često prepričava i anegdotu sa audicije za "King Konga" iz 1976, u produkciji Dina de Laurentisa. Ulogu djevojke u koju se zaljubila džinovska gorila dobila je Džesika Lang. Ali, prije pola veka "fabrika snova" je o jednoj od svojih najvećih diva imala sasvim drugačije mišljenje. Pogrešno.

"Ušla sam u tu fantastičnu kancelariju na 33. spratu zgrade na Menhetnu. De Laurentis je pre audicije pogledao prvo u mene, pa u svog sina, i samo kratko prokomentarisao: 'Que brutta'. Pošto govorim italijanski, shvatila sam da je rekao da sam ružna, pa sam mu odgovorila: 'Razujmela sam vas, žao mi je što nisam dovoljno lepa za King Konga', i izašla iz kancelarije", otkrila je tokom gostovanja kod Grejema Nortona.

Koliko se čuveni producent posle kajao, možemo samo da pretpostavimo. Koliko je priznanja Meril Strip dobila tokom svoje impresivne karijere, ne možemo ni da izbrojimo. Štaviše, trebalo bi da postoji neka nagrada veća od Oskara, koja bi nosila njeno ime.

