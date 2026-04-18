Glumila majku Leonarda Dikaprija u hit filmu: Preminula slavna glumica, prije 4 godine odigrala posljednju ulogu

Francuska glumica Natali Baj preminula je u 77. godini, nakon borbe sa demencijom, saopštila je njena porodica.

Porodica je za AFP potvrdila da je glumica preminula u petak uveče u svom domu u Pariz,u nakon što joj je dijagnostikovana demencija sa Levijevim tijelima.

Natali Baj bila je poznata i po ulozi u filmu "Dauntonska opatija: Nova epoha" iz 2022. godine, gdje je igrala Madam de Monmiraj. Njen lik bio je stara prijateljica Vajolet Kroli, koju je tumačila Megi Smit.

Ovaj film ujedno je bio i njen poslednji nastup na velikom platnu.

Tokom višedecenijske karijere, započete 1970. godine, osvojila je četiri nagrade Cezar nagrada, što je svrstava među najznačajnije francuske glumice.

Širu međunarodnu publiku osvojila je ulogom u filmu "Uhvati me ako možeš", gdje je igrala majku lika kog tumači Leonardo Dikaprio. Prvu Cezar nagradu dobila je za film "Every Man for Himself".

Proboj na filmskoj sceni ostvarila je 1973. godine u filmu Day for Night reditelja Fransoa Trifo, nakon čega je nastavila uspješnu karijeru u brojnim francuskim ostvarenjima, među kojima su "Povratak Martina Gera", "La Balance" i "Mali poručnik".

Njeni filmovi ponovo su privukli pažnju publike tokom pandemije, kada su mnogi gledaoci otkrili njen rad zahvaljujući seriji "Call My Agent!" na platformi Netflix.

Prema dostupnim informacijama, bolest je napredovala tokom ljeta 2025. godine. Demencija sa Levijevim tijelima predstavlja drugi najčešći oblik degenerativne demencije, odmah nakon Alchajmerova bolest.

