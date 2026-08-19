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Madona izazvala kolaps u Grčkoj: Zbog pjevačice zatvorene ulice, posjetila manastire i lomila tanjire

Madona izazvala kolaps u Grčkoj: Zbog pjevačice zatvorene ulice, posjetila manastire i lomila tanjire

Izvor mondo.rs
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Na grčkom ostrvu Krf, Madona je proslavila rođendan uz obezbjeđenje i posjetu manastiru

Madona proslavila rođendan u Grčkoj Izvor: Instagram/Madonna

Američka pop zvijezda Madona proslavila je 68. rođendan u selu Kuramades na grčkom ostrvu Krf, a zbog toga privremeno su bile zatvorene seoske ulice.

Ona je sa porodicom i prijateljima večerala u tradicionalnoj taverni uz rebetiko muziku i grčke specijalitete do koje su doputovali u crnim kombijima uz obezbjeđenje, prenosi Prototema.

Prema navodima mještana, stanovnici su zamoljeni da zatvore prozore svojih kuća kako bi pjevačici bila obezbjeđena privatnost, 

Madona je sjedila u bašti restorana, a tokom večeri izvedena je i pjesma "O pio kalos o mathitis" Jorgosa Zambetasa, dok je slavlje upotpunjeno tradicionalnim razbijanjem tanjira.

Prije večere Madona je planirala da poseti crkvu Bogorodice u Kuramadesu, koja je bila otvorena posebno za nju, međutim, zbog velikog broja ljudi okupljenih u selu, pjevačica je odustala od posjete i odlučila da se zadrži samo na rođendanskoj večeri.

Nekoliko dana pre rođendana Madona je boravila u Meteorima, gdje je helikopterom stigla iz Krfa sa grupom od oko 12 ljudi, među kojima su bili njen sin i 30-godišnji partner.

Tokom trosatne posjete obišla je manastir Varlam, koji je bio otvoren isključivo za njih i razgovarala sa igumanom Venediktom, od kojeg je, prema navodima monaha, zatražila duhovne savjete i raspitivala se o brojanici koju je držao u ruci.

Izvor: Telegraf/ MONDO

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