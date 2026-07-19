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Legendarni Ronaldo i Ronaldinjo dovezli Madonu do bine: Šakira i Biber napravili neviđeni lom na finalu Mundijala

Legendarni Ronaldo i Ronaldinjo dovezli Madonu do bine: Šakira i Biber napravili neviđeni lom na finalu Mundijala

Autor H.K. Izvor mondo.rs
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Na finalu Svjetskog prvenstva, Madona, Džastin Biber i Šakira priredili su nezaboravan muzički spektakl.

Istorijski šou na Mundijalu: Madona i Šakira na sceni Izvor: Arena sport printscreen

Poluvrijeme velikog finala Svjetskog prvenstva donijelo je istorijski muzički spektakl o kojem će se pričati godinama, a stadion u Njujorku i Nju Džersiju bukvalno je eksplodirao od energije. Na bini su se smjenjivale najveće planetarne zvijezde, a šou je počeo na potpuno neočekivan način.

Nastup je otvorila pop kraljica Madona, koja je priredila scenski spektakl za pamćenje. Nju su na specijalno dizajniranoj platformi na teren "uvezli" legendarni fudbaleri Ronaldo i Ronaldinjo, što je odmah izazvalo delirijum na tribinama i oduševljenje među ljubiteljima fudbala.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Odmah nakon Madone, na scenu je stupila K-pop senzacija, grupa Bi-Ti-Es. Momci su svojim savršenim koreografijama i nevjerovatnom energijom potpuno očarali sve prisutne na stadionu, opravdavši status jedne od najpopularnijih grupa na svijetu.

Izvor: Arena sport printscreen

Ubrzo nakon njih, mikrofon je preuzeo Džastin Biber. On je u jednom trenutku uzeo gitaru u ruke i podigao čitavu masu na noge, dokazavši još jednom zašto je jedan od najvećih izvođača današnjice.

Pogledajte kako je Biber izgledao na finalu:

Kraj ovog jedanaestominutnog ludila bio je rezervisan za ženu koja je sinonim za mundijalske hitove.

Šou je zatvorila latino zvezda Šakira, koja je svojim prepoznatljivim plesom i fantastičnim nastupom stavila tačku na ovaj spektakl, ostavljajući publiku bez daha pred sam početak drugog poluvremena.

Izvor: Arena sport printscreen

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Mundijal 2026 Šakira Madona

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