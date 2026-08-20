Nakon 12 godina tišine Instagram profil Robina Vilijamsa ponovo aktivan: Dirljiv povod rasplakao svijet

Posljednju objavu na svom Instagram profilu Vilijams je objavio 31. jula 2014, kada je kćerki Zeldi čestitao 25. rođendan

Izvor: Profimedia

Djeca pokojnog glumca Robina Vilijamsa, 12 godina nakon njegove smrti, ponovo su aktivirala njegov Instagram profil. Zak (43), Zelda (37) i Kodi (34) objavili su da na njemu žele da dijele uspomene na svog oca, koji bi ove godine napunio 75 godina. U zajedničkoj izjavi objavljenoj na profilu, Vilijamsova deca objasnila su zašto su odlučila da ga ponovo aktiviraju.

"U godini u kojoj bi naš tata napunio 75 godina, zahvalni smo što nove generacije otkrivaju njegov rad, dok dugogodišnji obožavaoci i dalje slave radost koju je unosio u njihove živote", poručili su.

Dodali su da žele da njegov Instagram bude mjesto na kom će se uspomene na njega dijeliti s pažnjom i poštovanjem.

"Kako se tehnologija razvija, želimo da ovo bude sigurno i pouzdano mjesto na kom će priče, fotografije, video-snimci i uspomene autentično, toplo i s pažnjom odražavati njegovu zaostavštinu."

Zak, Zelda i Kodi poručili su i da na ovaj način žele da s drugima dijele očev "izuzetan život i rad".

"Ovo je naš način da sa svetom podijelimo njegov jedinstveni talenat i humor, uključujući trenutke koji su nasmijali nas i mnoge od vas, dok se prisjećamo tatinog izuzetnog života i rada. On nas i dalje inspiriše i uveseljava ljude širom svijeta", napisali su.

Ćerka ranije kritikovala AI sadržaj s likom svog oca

Izvor: Fati Sadou/ABACAPRESS.COM / Abaca Press / Profimedia

Njihova objava stigla je gotovo godinu dana nakon što je Zelda Vilijams zamolila obožavaoce da prestanu da joj šalju sadržaj generisan vještačkom inteligencijom u kom se pojavljuje njen otac, prenosi InStyle.

"Ako me samo pokušavate isprovocirati, videla sam i puno gore stvari, ograničiću vas i nastaviti dalje. Ali molim vas, ako imate imalo pristojnosti, prestanite to da radite njemu, meni, zapravo svima", napisala je prošlog oktobra na Instagram storiju, prenio je Today.

Izvor: Juan Rico / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Posebno je kritikovala korišćenje vještačke inteligencije za rekreiranje izgleda i glasa preminulih osoba.

"Gledati kako se zaostavština stvarnih ljudi svodi na 'ovo otprilike izgleda i zvuči kao oni pa je dovoljno dobro', samo zato da bi drugi mogli da štancuju grozan TikTok sadržaj i pretvaraju ih u marionete, izluđuje me", napisala je.

Posljednju objavu na svom Instagram profilu Vilijams je objavio 31. jula 2014, kada je ćerki Zeldi čestitao 25. rođendan.

"#tbt i srećan rođendan gospođici Zeldi Rae Williams! Danas puni četvrt veka, ali za mene će uvijek biti moja djevojčica. Srećan rođendan @zeldawilliams. Volim te!", napisao je uz njihovu zajedničku fotografiju iz prošlosti.

Podsjetimo, Vilijams je preminuo 11. avgusta 2014. u 63. godini. Zeldu i Kodija dobio je s bivšom suprugom Maršom Garses Vilijams, a sina Zaka s bivšom suprugom Valeri Velardi.