Nakon 12 godina tišine Instagram profil Robina Vilijamsa ponovo aktivan: Dirljiv povod rasplakao svijet

Posljednju objavu na svom Instagram profilu Vilijams je objavio 31. jula 2014, kada je kćerki Zeldi čestitao 25. rođendan
Djeca pokojnog glumca Robina Vilijamsa, 12 godina nakon njegove smrti, ponovo su aktivirala njegov Instagram profil. Zak (43), Zelda (37) i Kodi (34) objavili su da na njemu žele da dijele uspomene na svog oca, koji bi ove godine napunio 75 godina. U zajedničkoj izjavi objavljenoj na profilu, Vilijamsova deca objasnila su zašto su odlučila da ga ponovo aktiviraju.
"U godini u kojoj bi naš tata napunio 75 godina, zahvalni smo što nove generacije otkrivaju njegov rad, dok dugogodišnji obožavaoci i dalje slave radost koju je unosio u njihove živote", poručili su.
Dodali su da žele da njegov Instagram bude mjesto na kom će se uspomene na njega dijeliti s pažnjom i poštovanjem.
"Kako se tehnologija razvija, želimo da ovo bude sigurno i pouzdano mjesto na kom će priče, fotografije, video-snimci i uspomene autentično, toplo i s pažnjom odražavati njegovu zaostavštinu."
Zak, Zelda i Kodi poručili su i da na ovaj način žele da s drugima dijele očev "izuzetan život i rad".
"Ovo je naš način da sa svetom podijelimo njegov jedinstveni talenat i humor, uključujući trenutke koji su nasmijali nas i mnoge od vas, dok se prisjećamo tatinog izuzetnog života i rada. On nas i dalje inspiriše i uveseljava ljude širom svijeta", napisali su.
Ćerka ranije kritikovala AI sadržaj s likom svog ocaIzvor: Fati Sadou/ABACAPRESS.COM / Abaca Press / Profimedia
Njihova objava stigla je gotovo godinu dana nakon što je Zelda Vilijams zamolila obožavaoce da prestanu da joj šalju sadržaj generisan vještačkom inteligencijom u kom se pojavljuje njen otac, prenosi InStyle.
"Ako me samo pokušavate isprovocirati, videla sam i puno gore stvari, ograničiću vas i nastaviti dalje. Ali molim vas, ako imate imalo pristojnosti, prestanite to da radite njemu, meni, zapravo svima", napisala je prošlog oktobra na Instagram storiju, prenio je Today.Izvor: Juan Rico / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Posebno je kritikovala korišćenje vještačke inteligencije za rekreiranje izgleda i glasa preminulih osoba.
"Gledati kako se zaostavština stvarnih ljudi svodi na 'ovo otprilike izgleda i zvuči kao oni pa je dovoljno dobro', samo zato da bi drugi mogli da štancuju grozan TikTok sadržaj i pretvaraju ih u marionete, izluđuje me", napisala je.
Posljednju objavu na svom Instagram profilu Vilijams je objavio 31. jula 2014, kada je ćerki Zeldi čestitao 25. rođendan.
"#tbt i srećan rođendan gospođici Zeldi Rae Williams! Danas puni četvrt veka, ali za mene će uvijek biti moja djevojčica. Srećan rođendan @zeldawilliams. Volim te!", napisao je uz njihovu zajedničku fotografiju iz prošlosti.
Podsjetimo, Vilijams je preminuo 11. avgusta 2014. u 63. godini. Zeldu i Kodija dobio je s bivšom suprugom Maršom Garses Vilijams, a sina Zaka s bivšom suprugom Valeri Velardi.