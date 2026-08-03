Slavni De Niro zaigrao kolo usred Doma sindikata: Stopirao po Srbiji, u Nišu birao paradajz, a kćerki dao ime Drina

Isplivale fotke iz kafane, dok "piči" Moravac, glumac plete li plete u kolu.

Izvor: betto rodrigues/Shutterstock

Malo ko zna da je holivudska zvijezda svojevremeno bila u staroj Jugoslaviji, a stare fotografije ponovo kruže mrežama.

Slavni glumac Robert De Niro (82) nikada nije krio da gaji ogromno poštovanje prema našim ljudima. Ovako nešto nije slučajno, s obzirom da je glumac jedno vrijeme i proveo u staroj Jugi, a kruži priča da je u znak zahvalnosti zbog Srbina koji mu je pomogao, i svojoj kćerki dao ime Drena, po rokeci Drini.

Pogledajte slike sa ćerkom i pokojnim unukom:

Činjenica je da je De Niro tokom sedamdesetih u dva navrata boravio u Srbiji tokom međunarodne filmske smotre FEST. Oba puta bilo je zbog promocije - prvi put zbog filma "Kum 2", a drugi zbog filma "Njujork, Njujork".

Mnogi jugoslovenski mediji pisali su tada da je De Niro u Domu sindikata, pred mnogim novinarima i fotografima, zaigrao ni manje ni više nego Moravac, a svojevremeno je za magazin "Profil" otkrio i da je u svojim studentskim danima obišao bivšu Jugoslaviju u želji da vidi kako se živi u dobi socijalizma.

Pogledajte legendarnu sliku:

Kako je dalje naveo, zajedno sa grupom studenata prvo je otišao put Grčke, a kasnije stopom sam produžio do tadašnje Jugoslavije.

"Nisam imao para, pa sam zaustavljao kamione na putu. Hteo sam da stignem do Beograda. Jedan kamiondžija dovezao me je do glavnog trga u Nišu i tu me ostavio. Padala je kiša, smračilo se, a ja sam se našao sam u nepoznatom gradu, usred noći. Ipak, želio sam da osetim kako pulsira život u Nišu. Nisam se osjećao drugačijim od svijeta oko sebe. Farmerke, majica, ranac na leđima, nešto para u džepu," započeo je svoju priču De Niro.

Robert de Niro se uvatio u kolo, Beograd 1976pic.twitter.com/mHeINVANYa — EmiL (@ViktorPrvi)May 24, 2015

"Zaustavljao sam ljude po ulici nadajući se da će me neko razumeti, ali – slaba vajda sa znanjem engleskog jezika u tadašnjem Nišu. Onda je jedan prolaznik odgovorio 'O, jes', i meni je laknulo. Rekao sam mu da tražim prenoćište, ali da to nikako ne bude u hotelu. Želio sam da vidim kako se kod vas živi. A u hotelima odsjedaju stranci. On je odgovorio 'Okej, okej', i pozvao me da pođem s njim," rekao je glumac pa nastavio:

"Odveo me je u neku manju ulicu, stigli smo u zgradu, u sasvim običan stan. Pojavili su se njegova žena i dvoje djece, pospani, tek ustali iz kreveta. Rekao mi je: 'Ovo je moj stan, ovo su moja žena i djeca. Možete prenoćiti kod nas, naći ćemo vam nešto da pojedete.' Vjerovatno je na mom licu pročitao neku kombinaciju iznenađenja i zadovoljstva, pa je dodao: 'Hteli ste da vidite kako se kod nas živi. Ako vam odgovara, mi vas primamo u goste'".

"Zaustavljao sam ljude po ulici nadajući se da će me neko razumjeti, ali – slaba vajda sa znanjem engleskog jezika u tadašnjem Nišu. Onda je jedan prolaznik odgovorio 'O, jes', i meni je laknulo. Rekao sam mu da tražim prenoćište, ali da to nikako ne bude u hotelu. Želio sam da vidim kako se kod vas živi. A u hotelima odsjedaju stranci. On je odgovorio 'Okej, okej', i pozvao me da pođem s njim," rekao je glumac pa nastavio:

Prisjetimo se njegovih kultnih uloga:

Vidi opis Slavni De Niro zaigrao kolo usred Doma sindikata: Stopirao po Srbiji, u Nišu birao paradajz, a kćerki dao ime Drina Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Movieclips/printscreen Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: YouTube/Movieclips/printscreen Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Youtube/pure art/Printscreen Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Youtube/pure art/Printscreen Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: YouTube/Movieclips/printscreen Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: YouTube/Movieclips/printscreen Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: YouTube/Movieclips/printscreen Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: IFA Film / United Archives / Profimedia Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: YouTube/screenshot/Today Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: YouTube/ pure art /printscreen Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: YouTube/ Movieclips /printscreen Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: YouTube/ How To /printscreen Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: YouTube/ How To /printscreen Br. slika: 13 13 / 13

"Odveo me je u neku manju ulicu, stigli smo u zgradu, u sasvim običan stan. Pojavili su se njegova žena i dvoje djece, pospani, tek ustali iz kreveta. Rekao mi je: 'Ovo je moj stan, ovo su moja žena i djeca. Možete prenoćiti kod nas, naći ćemo vam nešto da pojedete.' Vjerovatno je na mom licu pročitao neku kombinaciju iznenađenja i zadovoljstva, pa je dodao: 'Hteli ste da vidite kako se kod nas živi. Ako vam odgovara, mi vas primamo u goste'".

"Bio sam dirnut. Nisam očekivao da će me potpuno nepoznati ljudi tako prihvatiti. Čovjek mi je rekao da mogu da se osjećam kao kod svoje kuće. Od tada je prošlo deset godina, a ja se i dalje svega sjećam do detalja," ispričao je De Niro na jednom gostovanju FEST-a.