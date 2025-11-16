"Ko glumi mene?": Poljski muzej pozvao De Nira da upozna svog dvojnika iz 17. vijeka (FOTO)

Poljski muzej je pozvao američkog glumca Roberta de Nira da poseti Vroclav, grad na jugu Poljske, i vidi portret iz 17. vijeka poznat po svojoj sličnosti sa njim.

Izvor: Profimedia

Sliku pod nazivom "Portret Johana Fogta", izloženu u Nacionalnom muzeju, naslikao je 1628. godine Bartolomeus Štrobel Mlađi, jedan od najistaknutijih baroknih slikara Šlezije.

Djelo prikazuje čoveka za koga se vjeruje da je Johan Fogt, vroclavski zvaničnik, i ima zapanjujuće sličnosti sa američkim oskarovcem - poznati izgled, pogled, pa čak i mali mladež na obrazu, prenosi TVP World.

Muzej je saopštio da portret, oivičen bogato rezbarenim pozlaćenim ramom, privlači sve veću pažnju na društvenim mrežama zbog nevjerovatne sličnosti.

#AnalogíasDeArte



Retrato de Johann Vogt, consejero de Wroclaw, por Bartholomeus Strobel el Joven y Robert de Niro.pic.twitter.com/0PVzEdHYrc — Rembrandt Harmenszoon van Rijn (@RembriBarrocho)November 17, 2021

"Platno prikazuje zrelog muškarca sa brkovima i karakterističnom šiljatom bradom, predstavljenog u poprsju na tamnoj pozadini, kako pažljivo gleda u posmatrača. Zanimljivo je da lice modela podsjeća na lice savremenog američkog filmskog glumca Roberta de Nira. Sličnost je zapanjujuća", navodi se na veb-sajtu Nacionalnog muzeja.

Štrobel, rođen u Vroclavu 1591. godine, školovao se u Pragu u vrijeme vladavine cara Rudolfa II, a kasnije je stvarao širom Poljske, uključujući Gdanjsk, Elblag i Torunj.

Njegovo najpoznatije djelo, "Irodova gozba i obezglavljivanje Svetog Jovana Krstitelja", dio je kolekcije muzeja Prado u Madridu.

(Mondo/021.rs)