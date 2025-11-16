logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ko glumi mene?": Poljski muzej pozvao De Nira da upozna svog dvojnika iz 17. vijeka (FOTO)

"Ko glumi mene?": Poljski muzej pozvao De Nira da upozna svog dvojnika iz 17. vijeka (FOTO)

Autori Dušan Volaš Autori 021.rs
0

Poljski muzej je pozvao američkog glumca Roberta de Nira da poseti Vroclav, grad na jugu Poljske, i vidi portret iz 17. vijeka poznat po svojoj sličnosti sa njim.

Poljski muzej pozvao De Nira da upozna svog dvojnika iz 17. vijeka Izvor: Profimedia

Sliku pod nazivom "Portret Johana Fogta", izloženu u Nacionalnom muzeju, naslikao je 1628. godine Bartolomeus Štrobel Mlađi, jedan od najistaknutijih baroknih slikara Šlezije.

Djelo prikazuje čoveka za koga se vjeruje da je Johan Fogt, vroclavski zvaničnik, i ima zapanjujuće sličnosti sa američkim oskarovcem - poznati izgled, pogled, pa čak i mali mladež na obrazu, prenosi TVP World.

Muzej je saopštio da portret, oivičen bogato rezbarenim pozlaćenim ramom, privlači sve veću pažnju na društvenim mrežama zbog nevjerovatne sličnosti.

"Platno prikazuje zrelog muškarca sa brkovima i karakterističnom šiljatom bradom, predstavljenog u poprsju na tamnoj pozadini, kako pažljivo gleda u posmatrača. Zanimljivo je da lice modela podsjeća na lice savremenog američkog filmskog glumca Roberta de Nira. Sličnost je zapanjujuća", navodi se na veb-sajtu Nacionalnog muzeja.

Štrobel, rođen u Vroclavu 1591. godine, školovao se u Pragu u vrijeme vladavine cara Rudolfa II, a kasnije je stvarao širom Poljske, uključujući Gdanjsk, Elblag i Torunj.

Njegovo najpoznatije djelo, "Irodova gozba i obezglavljivanje Svetog Jovana Krstitelja", dio je kolekcije muzeja Prado u Madridu.

(Mondo/021.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Robert de Niro muzej

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA