U muzeju u Poljskoj pronašli De Nirovog dvojnika iz 1628. godine: Slika samo što ne progovori rečenice iz "Kuma"

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Muzej u Vroclavu tvrdi da su mnogi ljudi rekli da slika izgleda identično kao holivudski glumac Robert De Niro.

Slika u poljskom muzeju identična kao Robert de Niro Izvor: Youtube printscreen / The Graham Norton Show /FB Radio Poland

Nacionalni muzej u Vroclavu kontaktirao je glumca nakon što je čuo da zvijezda putuje kroz Poljsku. Muzej je otkrio da u svojoj kolekciji ima portret iz 17. vijeka koji zapanjujuće liči na Roberta De Nira.

Naslikao ga je 1628. godine Bartolomijus Strobel Mlađi, a djelo nosi naslov Portret Johan Vogta.

Uvjerite se i sami:

A painting of a man resembling Robert De Niro at the National Museum, Wroclaw, Poland
by inmildlyinteresting

Portret prikazuje vroclavskog zvaničnika i zemljoposjednika, predstavljenog u poprsju naspram tamne pozadine, kako intenzivno gleda u posmatrača.

Posmatrače je zapanjila nevjerovatna sličnost sa oskarovcem – čak i do mladeža na obrazu. Sličnost je privukla sve veću pažnju na društvenim mrežama, podstičući muzej da istakne sliku na svom veb-sajtu.

"Platno prikazuje zrelog muškarca sa brkovima i prepoznatljivom šiljatom bradicom, portretisanog do poprsja naspram tamne pozadine, kako intenzivno gleda u posmatrača. Zanimljivo je da lice portretisanog podsjeća na lice savremenog američkog filmskog glumca Roberta De Nira."

"Sličnost je zapanjujuća", saopštio je muzej, prenosi The Sun.

Muzej je obnovio svoj poziv nakon što su se pojavili izvještaji da je De Niro u Poljskoj, objavivši: "Robert De Niro je u Poljskoj! Hoće li tokom boravka posjetiti Vroclav da vidi portret svog 'pretka' izložen u našem muzeju?

Navodno je glumac stigao prošle nedjelje, sa zaustavljanjima u Varšavi i Krakovu, gdje njegova grupa za ugostiteljstvo Nobu ima investicije.

(Mondo.rs)

