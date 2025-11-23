Muzej u Vroclavu tvrdi da su mnogi ljudi rekli da slika izgleda identično kao holivudski glumac Robert De Niro.
Nacionalni muzej u Vroclavu kontaktirao je glumca nakon što je čuo da zvijezda putuje kroz Poljsku. Muzej je otkrio da u svojoj kolekciji ima portret iz 17. vijeka koji zapanjujuće liči na Roberta De Nira.
Naslikao ga je 1628. godine Bartolomijus Strobel Mlađi, a djelo nosi naslov Portret Johan Vogta.
Uvjerite se i sami:
Portret prikazuje vroclavskog zvaničnika i zemljoposjednika, predstavljenog u poprsju naspram tamne pozadine, kako intenzivno gleda u posmatrača.
Posmatrače je zapanjila nevjerovatna sličnost sa oskarovcem – čak i do mladeža na obrazu. Sličnost je privukla sve veću pažnju na društvenim mrežama, podstičući muzej da istakne sliku na svom veb-sajtu.
"Platno prikazuje zrelog muškarca sa brkovima i prepoznatljivom šiljatom bradicom, portretisanog do poprsja naspram tamne pozadine, kako intenzivno gleda u posmatrača. Zanimljivo je da lice portretisanog podsjeća na lice savremenog američkog filmskog glumca Roberta De Nira."
"Sličnost je zapanjujuća", saopštio je muzej, prenosi The Sun.
U muzeju u Poljskoj pronašli De Nirovog dvojnika iz 1628. godine: Slika samo što ne progovori rečenice iz "Kuma"
Muzej je obnovio svoj poziv nakon što su se pojavili izvještaji da je De Niro u Poljskoj, objavivši: "Robert De Niro je u Poljskoj! Hoće li tokom boravka posjetiti Vroclav da vidi portret svog 'pretka' izložen u našem muzeju?“
Navodno je glumac stigao prošle nedjelje, sa zaustavljanjima u Varšavi i Krakovu, gdje njegova grupa za ugostiteljstvo Nobu ima investicije.
