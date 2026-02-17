Al Paćino i Robert De Niro se oprostili od kolege iz "Kuma": Njihove riječi govore sve o tome kakav je bio Duval

Zvijezda "Kuma" i oskarovac Robert Duval otišao u legendu u 95. godini 15. februara. Od njega su se oprostile i kolege

Izvor: Youtube printscreen / Movie Vice

Glumačke legende Al Paćino i Robert De Niro oprostile su se od svog kolege Roberta Duvala, koji je preminuo tokom vikenda u 95. godini života. Sva trojica dio su glumačke postave kultne sage "Kum", u kojoj je Paćino igrao Majkla Korleonea, a Duval njegovog advokata Toma Hejgena.

De Niro se pojavio u drugom nastavku, "Kum 2", kao mladi Vito Korleone.



Prisjetimo se scena iz kultnog filma sa Paćinom i Duvalom:

Paćino: "Bio je rođeni glumac"

Al Paćino je u izjavi za Variety odao počast preminulom kolegi, istakavši njegov izuzetan talenat. "Bila mi je čast da radim sa Robertom Duvalom. Bio je, kako se kaže, rođeni glumac. Njegova posvećenost glumi, razumijevanje i fenomenalan dar zauvijek će se pamtiti. Nedostajaće mi", izjavio je Paćino.

De Niro: "Nadam se da ću i ja doživeti 95"

Robert De Niro se od Duvala oprostio kratkom porukom: "Bog blagoslovio Bobija. Nadam se da ću i ja doživjeti 95. Neka počiva u miru", poručio je De Niro.

Paćino je igrao uz Duvala u filmovima "Kum" i "Kum 2". Tumačio je nasljednika kriminalne porodice Korleone, Majkla, dok se Duval pojavio kao Tom Hejgen, njegov advokat i pouzdani savjetnik. Iako se nikada nije pojavio u istoj sceni sa Duvalom, De Niro je takođe igrao u filmu koji mu je donio slavu.

Paćino i De Niro samo su dvije od mnogih holivudskih zvijezda koje su odale počast Duvalu.

