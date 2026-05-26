Rasel Krou se oglasio nakon scene ispred hotela: Fanovi ga čekali za autograme, on zavodio red kao u vojsci

Autor D.V.
Čuveni glumac Rasel Krou žustro se obratio fanovima koji su se okupili isped hotela u Parizu, kako bi dobili njegov autogram.

Poznati holivudski glumac Rasel Krou, oštro se obratio fanovima koji su se okupili isped hotela u Parizu, kako bi dobili njegov autogram. Ta nemila situacija prerasla je u skandal, a legendarni Gladijator ovako komentariše incident.

"Svi su dobili autogram i selfi, prolaz do hotela je bio besplatan za goste, a ja sam ipak stigao na aerodrom na vrijeme. Jedan čovjek bez obezbjeđenja. Sređeno. U čemu je tvoj problem?", poručio je Krou sa X mreže.

Oskarovac je ponašanjem prema fanovima pokrenuo oprečne komentare. Jedni ga brane, tvrdeći da kao poznata ličnost i te kako ima pravo na privatnost i na granice koje fanovi moraju da poštuju. Dodaju da obožavaoci umiju da budu veoma naporni i bez osjećaja za lični prostor.

Drugi ga pak kritikuju, uz napomenu da se bahato ponaša, bez trunke zahvalnosti prema publici koja godinama prati njegov rad, poput prave uobražene zvijezde. Skreću pažnju i da snimak iz Pariza otkriva da Rasel Krou ima problem sa ispadima bijesa i veoma prijekom naravi.

"Ostanite tamo gdje ste, nemojte je*eno da se gurate prema meni!"

Podsjetimo, Rasel se sa svojom partnerkom nalazi u Parizu, a viđen je i na Roln Garosu. Međutim, kada je izašao ispred hotela pred grupu fanova koji su čekali na autorgram, obratio im se neuobičajeno za jednu zvijezdu, veoma jasno i direktno postavljajući granice koje ne želi da se pređu, upozorivši ih da će prekinuti spontano druženje ako se makar i jedna osoba bude ponašala kao "d*koš".

Pogledajte snimak koji je postao viralan:

