Umro glumac koji je pozajmljivao glas Mister Bernsu: Evo koga je još glumio u kultnim "Simpsonovima"

Kanadski glumac Benoa Ruso, koji je 30 godina radio na sinhronizaciji kultnih "Simpsonovih", preminuo je u 66. godini.

Izvor: Youtube

Benoa Ruso glasovni glumac najpoznatiji po radu na francusko-kanadskim verzijama serija "The Simpsons" i "Austin Powers", preminuo je u 66. godini. Uzrok smrti nije naveden u osmrtnici, ali je prije smrti bolovao od raka.

Ruso je imao veliku ulogu u seriji "The Simpsons", gdje je tokom godina pozajmljivao glas likovima kao što su Leni, gospodin Berns, Dafmen i Abraham Simpson.

Ovaj plodni glasovni glumac takođe je približio mnoge klasike na engleskom jeziku frankofonoj publici u Kanadi. Počev od devedesetih, davao je glas likovima u filmovima "Toy Story", "Toy Story 2", "Finding Nemo", "The Incredibles" i "Incredibles 2".

Radio je i na Marvelovim ostvarenjima, sinhronizujući "Thor: Ragnarok" kao i "Ant-Man and the Wasp".

Okušao se i pred kamerama, pojavljujući se u dramediji Trois Fois Rien kao i u TV serijama "Lâcher Prise" i "Avant le Crash".

(Mondo.rs)