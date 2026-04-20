Doživio srčani udar dok se tuširao: Preminuo slavni glumac (57), djevojka ga našla na podu

Patrik Muldun, najpoznatiji po ulogama u serijama "Days of Our Lives", "Melrouz plejs" i filmu "Starship Troopers", preminuo je nakon srčanog udara

Izvor: Youtube

Muldunova sestra, Šana, rekla je za TMZ da je glumac u nedjelju ujutru otišao da se istušira, nakon što je popio kafu sa djevojkom u njihovoj kući na Beverli Hilsu.

Pošto se zadržao duže nego što je očekivano, njegova djevojka je otišla da provjeri šta se dešava i pronašla ga bez svijesti na podu kupatila, rekla je Šana. Hitna pomoć je brzo stigla i pokušala da ga reanimira, ali nije bilo spasa, pišeTMZ.

Patrik je započeo glumačku karijeru još tokom studija, dobivši ulogu Meta u sitkomu "Who's the Boss?". Nakon diplomiranja imao je ponavljajuću ulogu Džefrija Hantera u seriji "Saved by the Bell".

Izvor: Youtube

Rođen u Los Anđelesu, proslavio se ulogom Ostina Rida u seriji "Days of Our Lives" od 1992. do 1995, kao i ponovo od 2011. do 2012. godine. Takođe je tumačio lik Ričarda Harta u seriji "Melrouz Plejs" tokom više sezona.

Pored televizije, bio je poznat i po filmskim ulogama, uključujući Zandera Barkaloua u filmu "Starship Troopers". Glumio je i u filmovima "Deadlock“ (2021), "Vanquish“ (2021), "Dakota“ (2022), "Marlowe“ (2022) i "Murder At Hollow Creek“ (2023). Njegov posljednji film "Dirty Hands“ biće objavljen kasnije ove godine.

Patrik je takođe bio izvršni producent filma "Kockroach", koji je trenutno u produkciji, a u njemu glume Kris Hemsvort, Taron Edžerton i Zazi Bīts.

Imao je 57 godina.

(Mondo.rs)