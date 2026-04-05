Iako se dobar dio glumaca ne može pohvaliti velikom zaradom, postoje i oni koji imaju odlične honorare, a tri prednjače po ciframa na računu.

Izvor: ATA Images/M.A, Antonio Ahel

Godinama su mnogi glumci javno isticali da od svog posla teško mogu pristojno da žive, naglašavajući da su honorari skromni, naročito u pozorištu, dok ni filmski angažmani nisu donosili značajniju zaradu. Međutim, slika se u međuvremenu drastično promenila, barem kada je riječ o filmovima i serijama.

Danas industrija bilježi pravi procvat - snima se više nego ikada, produkcije su brojnije i ambicioznije, a samim tim su i honorari značajno porasli. Uspješni i traženi glumci sada imaju priliku da od svog rada zarade ozbiljan novac, pa se gluma sve češće vezuje ne samo za umjetnički uspjeh, već i za finansijsku isplativost, a ovo je lista najuspješnijih:

1. Predrag Miki Manojlović

Miki, koji 5. aprila proslavlja svoj 76. rođendan, i dalje radi punom parom. On godinama uživa u tituli jednog od najplaćenijih glumaca, a i dalje drži najbolju cijenu po danu snimanja kod nas.

Kako tvrde izvori za Kurir, dan snimanja naplaćuje 3.000 evra. Ranije je po danu snimanja od produkcije uzimao 2.000 evra, pa je tu cenu podigao 50 odsto.

- Miki Manojlović već godinama uzima najviše para za filmove i serije. Osim što je jedno od najvećih imena srpske kinematografije, cenu mu diže i to što ne prihvata olako svaku ulogu koja mu se ponudi. Zbog toga su producenti i reditelji koji odluče da ga angažuju za neki projekat unaprijed znali da će morati da ga plate 2.000 evra po danu. Ipak, kako je sve poskupelo, i Miki je riješio da podigne cijenu, i to 50 odsto. Iako je to ozbiljna suma za naše uslove, većina njih prihvata njegove zahtjeve jer znaju da su projekti sa Manojlovićem predodređeni za uspjeh - izjavio je neimenovani izvor za medije.

2. Miloš Biković

Vidi opis Ko su najplaćeniji srpski glumci? Jedan podigao cijenu na 3.000 evra dnevno, a drugi za mjesec dana zaradio 200.000 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen/ bikovic Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Instagram printscreen/ bikovic Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Instagram printscreen/ bikovic Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Instagram printscreen/ bikovic Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Instagram printscreen/ bikovic Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Instagram printscreen/ bikovic Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Instagram printscreen/ bikovic Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Instagram printscreen/ bikovic Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Instagram printscreen/ bikovic Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Instagram printscreen/ bikovic Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Instagram printscreen/ bikovic Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Instagram printscreen/ bikovic Br. slika: 12 12 / 12 AD

Jedan od najpopularnijih i najtraženijih glumaca mlađe generacije, Miloš Biković odavno važi i za jedno od najplaćenijih imena u regionu, a poznato je da za svoje projekte uzima izuzetno visoke honorare. Iza sebe ima niz zapaženih i velikih uloga koje su mu učvrstile status zvezde, dok mu se karijera i dalje kreće uzlaznom putanjom.

Njegova popularnost odavno je prevazišla granice Srbije, pa je Biković veoma tražen i na ruskom tržištu, gdje je stekao gotovo planetarni status. Tokom snimanja filma "Sluga", po danu na setuzarađivao je oko 5.200 evra, a kako je snimanje trajalo 39 dana, njegova ukupna zarada premašila je 200.000 evra.

3. Aleksandar Berček

Vidi opis Ko su najplaćeniji srpski glumci? Jedan podigao cijenu na 3.000 evra dnevno, a drugi za mjesec dana zaradio 200.000 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen/ RTS TV lica, kao sav normalan svet - Zvanični kanal Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Youtube printscreen/Aleksandar Marić Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Youtube printscreen/Aleksandar Marić Br. slika: 6 6 / 6 AD

Čuveni glumac ostavio je iza sebe bogatu karijeru i veliko iskustvo, te ne čudi da se i on svojevremeno našao na listi najplaćenijih. Navodno, honorar Aleksandra Berčeka po danu snimanja iznosi do 3.000 evra.

Ko još dobro zarađuje od srpskih glumaca?

Na listi dobro plaćenih nalaze se i Nikola Đuričko koji se pojavio i u najpopularnijoj svjetskoj seriji "Stranger Things", Vuk Kostić, Dragan Bjelogrlić, Nikola Kojo, Milan Marić...

Izvor: YouTube/ Nemanja Milovanović /printscreen

Honorari po snimajućem danu u prosjeku se kreću oko 1.500 evra, dok zvučna glumačka imena uzimaju daleko više.

Bračni par Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković, Miloš Timotijević i Raša Bukvić, navodno, imaju honorare od 1.500 evra po danu.

Izvor: YT kebata

Jedna od najcenjenijih glumica Mirjana Karanović takođe je navodno plaćena 1.500 evra po danu, dok njena koleginica Milica Milša, koja u seriji "Igra sudbine", za glavnu ulogu koju tumači u seriji dobija 450 evra po snimanju. Tako je ona, zahvaljujući ulozi Ade Kanački, postala najplaćenija glumica u Srbiji.

Izvor: Youtube printscreen / Novo Jutro

Visina honorara zavisi od samog projekta na kojem se radi, ugovori i nisu toliko transaprentni, dok je situacija u pozorištu nešto drugačija.

A pozorište?

Plate glumaca u pozorištu, pod uslovom da su u stalnom angažmanu, iznosi od 50.000 do 80.000 dinara. Honorarni glumci uzimaju daleko manju sumu, koja se kreće od 2.000 do 30.000 dinara po ulozi.