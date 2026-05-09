Ekstremna dijeta En Hatavej: Skinula 11 kilograma zbog uloge i platila visoku cijenu

En Hatavej zablistala je u drugom dijelu filma "Đavo nosi Pradu", u kom je pokazala besprijekornu figuru. Kako je to postigla?

Od početka karijere, En Hatavej važila je za glumicu koja se ne plaši fizičkih izazova. Njene transformacije često su bile tema medija, od drastičnog mršavljenja tokom rada na filmu "Jadnici", preko atletske građe za ulogu Žene mačke, pa sve do današnje forme u kojoj je zdravlje na prvom mjestu.

11 kilograma manje za veoma kratko vrijeme

Najekstremniji period u odnosu En Hatavej prema kilaži, svakako je bio tokom priprema za ulogu Fantine u filmu "Jadnici". Kako su pisali američki mediji, glumica je za kratko vrijeme izgubila više od 11 kilograma. Drastično je smanjila unos kalorija, na svega 500 kalorija dnevno.

Njena ishrana zasnivala se na minimalnim porcijama, a cilj je bio da izgleda kao osoba iscrpljena teškom bolešću, tuberkulozom. Navodno je njen jelovnik sadržao samo pastu od suvih ovsenih pahuljica, rotkvice i humus.

Hatavej je kasnije priznala da je tada potpuno podredila zdravlje zahtjevima uloge, što je ostavilo posljedice i na fizičko i na psihičko stanje.

Iako joj je ova transformacija donijela Oskara, glumica je više puta isticala da se nedjeljama oporavljala nakon završetka snimanja. Govorila je o iscrpljenosti, manjku energije i emocionalnoj otupjelosti. Taj period karijere bio joj je važna lekcija i pokazao granice koje danas više ne želi da prelazi.

Snaga umjesto ekstremne mršavosti

Potpuno drugačiji pristup Hatavej je imala nekoliko godina kasnije, pripremajući se za ulogu Žene mačke. Umjesto gladovanja, uslijedio je intenzivan plan treninga uz vježbe snage, kaskaderske treninge, ples i pilates.

Glumica je otvoreno govorila da joj tada prvi put cilj nije bio da bude "mršava", već snažna i fizički spremna. U tom periodu uglavnom je pratila biljnu ishranu sa protivupalnim efektom, bogatu proteinima i zdravim mastima. Rezultat je bila vitka, ali vidno mišićava figura, potpuno drugačija od iscrpljenog izgleda Fantine. Taj period dodatno ju je učvrstio u uvjerenju da forma potrebna za akcioni film zahtijeva mnogo više od samog gubitka kilograma.

Prekretnica i odustajanje od veganstva

Još jedan važan trenutak dogodio se tokom snimanja filma Interstellar. Rad u teškim uslovima, nošenje teškog svemirskog odijela i veliki fizički napori doveli su do primjetnog pada energije.

Kako je sama pričala, tada je odlučila da promijeni pristup ishrani i ponovo uvede ribu u jelovnik. Od tog trenutka, postepeno se udaljavala od restriktivnog veganstva i okretala fleksibilnijem načinu ishrane.

Nakon rođenja djece, En Hatavej se više nije vraćala ekstremima sa početka karijere. U intervjuima ističe da su joj danas mnogo važniji dobro raspoloženje, snaga i otpornost nego sama veličina garderobe. Njeni treninzi postali su raznovrsniji i manje opsesivni, dok se ishrana zasniva na osluškivanju potreba organizma.

Posljednjih godina glumica oduševljava izgledom na crvenim tepisima, ali istovremeno izbjegava priče o "idealnoj težini". Umjesto toga, govori o balansu, oporavku i mentalnom zdravlju. Strani mediji ističu da je njena današnja figura rezultat dosljednosti i zdravijih navika, a ne ekstremnih odricanja iz prošlosti.

