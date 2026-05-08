Mladi bubnjar (20) poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći u Hrvatskoj

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Bubnjar Borna Jurički izgubio je život nakon stravične nesreće

Mladi 20-godišnji bubnjar Borna Jurički poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na autoputu kod Ivanić-Grada u Hrvatskoj u četvrtak uveče.

Sve se dogodilu u večernjim časovima, na 68. kilometru u pravcu istoka. U nesreći su učestvovali automobil u kojem se nalazio Jurički i kamion sa prikolicom.

Nakon nesreće oglasili su se iz benda u kom je svirao, a vijesti su potresle estradu.

"Ne možemo da vjerujemo da ovo pišemo i da ovo moramo naglas reći. Ostali smo bez našeg Borne. Izgubili smo dio sebe. Ne možemo mnogo više reći u ovom trenutku jer su sve riječi suvišne, osim da te volimo Borna, ti si dio naše porodice i jednog dana, negdje dalje, ponovo ćemo se sresti", napisali su ispred benda "Druga dimenzija", u kojem je Jurički svirao.

