Megan Markl sinu čestitala rođendan slikom koju javnost nikada nije vidjela: Puni 7 godina i drži za ruku nekog posebnog

Hari ga stavio na grudi, a 7 godina kasnije on u ruci drži nekog posebnog! Pogledajte kako je Megan Markl čestitala princu Arčiju rođendan...

Izvor: EPA, SEM VAN DER WAL/ANP

Objava Megan Markl povodom rođendana svog sina ponovo je privukla veliku pažnju javnosti, ali ne zbog glamura, već zbog jednostavnosti i topline koje retko viđamo kada je reč o kraljevskim porodicama.

Povodom sedmog rođendana malog princa Arčija, vojvotkinja je podijelila dve fotografije koje pričaju priču o vremenu i porodici. Na jednoj je nježan trenutak iz prošlosti kada princ Hari drži tek rođenog sina na grudima. Na drugoj, fotografiji novijeg datuma, Arči šeta plažom držeći za ruku mlađu sestru princezu Lilibet. Kao opis fotografije mama Megan Markl je napisala: "7 godina kasnije… srećan rođendan našem slatkom dječaku."

Ono što ovu objavu čini zanimljivom jeste kontrast između njihovog života nekada i sada. Arči je rođen 2019. godine u Londonu, u srcu britanske kraljevske porodice, ali danas odrasta daleko od dvorskih pravila.

Porodična filozofija Megan Markl i princa Harija danas je potpuno drugačija od života koji bi imali da su ostali dio kraljevske porodice. Od ručkove zajedno, sladolede, šetnje do slobodnog vremena bez kamera, sve je potpuno drugačije. Upravo zato su ovakve objave retke i pažljivo birane: one nisu samo fotografije, već kratki prozori u privatni svet koji inače ostaje zatvoren za javnost kada je riječ o životu Harija i Megan.

Umjesto formalnih portreta i ceremonije kakve se priređuju u palatama u Londonu, ovdje su pijesak pod nogama, sestrina ruka i porodična bliskost. Možda par baš ovakvim fotografijama želi da poruči da je porodica iznad svakog protokola.