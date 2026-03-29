Otac Megan Markl zaveo 35 godina mlađu medicinsku sestru: Brinula o njemu kada mu je amputirana noga, pa planula ljubav

Tomas Markl ne krije koliko je srećan i zaljubljen.

Tomas Markl (81), otac Megan Markl, upoznao je četrdesetšestogodišnju medicinsku sestru Rio, koja ima šesnaestogodišnjeg sina, kada je prošlog decembra primljen u bolnicu na Filipinima nakon što je u toj azijskoj zemlji doživeo krvni ugrušak.

Tomasu je nakon zdravstvenog incidenta bila potrebna hitna operacija, a lijeva noga mu je amputirana ispod koljena.

Govoreći za Mail o svojoj novoj vezi, Tomas je rekao: "Nikada nisam očekivao da ću u ovim godinama ponovo pronaći radost i sreću. Toliko godina sam se osećao zapostavljeno i tužno, ali sada ponovo uživam u životu. Posle toliko teških trenutaka, osjećam se zaista blagosloveno što sam pronašao nekog posebnog ko se tako lijepo brine o meni."

Dodao je: "Nakon moždanog udara stvari nisu bile dobre. Želio sam da odem na drugi kraj svijeta, na mjesto gde su ljudi ljubazni. Filipini imaju nježniji način života. Nikada nisam očekivao da ću upoznati Rio i da će mi se život promeniti na ovako lijep način."

Rio je rekla da su se prvi put sreli kada joj je Tomas mahnuo dok je bio priman u bolnicu. Medicinska sestra se našalila da je Tomas imao reputaciju "mrzovoljnog" čovjeka, ali da ga je ona uvek doživljavala kao pravog "džentlmena".

Kako navodi pomenuta publikacija, njih dvoje su otvoreno pokazivali nežnost jedno prema drugom, često su se smijali zajedno, pa čak i međusobno zadirkivali.

Iako o tome još nisu ozbiljno razgovarali, čini se da ni brak nije potpuno isključen. Tomas je rekao: "Oženio bih Rio ako bi to njoj bilo od koristi, ali to nije tema o kojoj smo pričali. Za sada samo uživamo u životu. Svako jutro kada se probudim osjećam zahvalnost jer sam siguran i zbrinut. Rio me je učinila veoma srećnim."

Amputirana mu noga

Prošlog decembra Tomas je hitno prebačen na intenzivnu negu, gdje je u bolnici na Filipinima podvrgnut operaciji koja je trajala tri sata. Njegov sin, Tomas Junior, rekao je za Daily Mail:"Odveo sam oca u bolnicu blizu naše kuće, gde su mu uradili različite preglede i ljekari su rekli da mu je život u neposrednoj opasnosti."

Kasnije je objavljeno da je tokom operacije Tomasu amputirana lijeva noga ispod kolena. Tomas Junior je dodao: "Moj otac je veoma hrabar. Stopalo mu je prvo poplavilo, pa pocrnilo. Sve se desilo veoma brzo. Odveo sam ga u lokalnu bolnicu, gde su uradili preglede i ultrazvuk i rekli da noga mora da se amputira."