Megan Markl naplatila 1.700 funti za ulaznicu kako bi se fanovima žalila koliko joj je teško: Za 2 sata zaradila 130.000

Megan Markl provela je svega dva sata s obožavateljkama kako bi im pričala o svom teškom životu.

Na ekskluzivnom ženskom ritritu "Her Best Life" u sidnejskom hotelu "InterContinental Coogee", vojvotkinja od Saseksa govorila je o napadima kojima je izložena još od udaje za princa Harija.

Događaj koji su mediji prozvali "Megstock" privukao je oko 300 žena, a dio njih platio je dodatnih 500 australijskih dolara za grupnu fotografiju s Megan Markl. Nakon nepuna dva sata na bini nalik TV studiju Opre Vinfri vojvotkinja je napustila hotel u luksuznom "rendž roveru".

Na večeri uz škrpinu, goveđi file i kokosov krambl, Megan je publici rekla da je bila "napadana" punih deset godina, ali da su joj djeca Arči i Liibet inspiracija za istrajnost. Prije nego što je stupila na scenu, Hari, jedan od rijetkih muškaraca u dvorani, ustao je i pozdravio suprugu ovacijama, a zatim joj pomogao da se popne na binu i sjeo u prvi red.

Učesnicama je bila zabranjeno bilo kakvo snimanje, a to je, prema organizatorima, bio "obavezan bezbjednosni zahtjev". Ipak, reporterka lista Sydney Daily Telegraph uspjela je da se ušunja unutra i objavila je tekst pod naslovom koji je govorio sve - Megan Markl se žali na javni život na ekskluzivnom sidnejskom ritritu s ulaznicama od 2.600 dolara.

Učesnicama, koje su već na ulazu morale da prođu proveru torbi i skeniranje tijela, rečeno je da važi "zabrana snimanja za vrijeme njenog intervjua", uz napomenu da je riječ o "obaveznom bezbjednosnom zahtjevu".

Dio posetiteljki ipak je platio dodatnih 500 dolara za "VIP iskustvo", koje je uključivalo fotografisanje s Megan na događaju koji su organizovale voditeljka Džeki 'O' Henderson i Gema O'Neil putem svoje kompanije Besties.

Učesnice ženskog ritrita ostatak večeri su provele bez vojvotkinje, a vikend mogu da iskoriste za odmor u hotelu – ležanje uz bazen, jogu, meditaciju, "zvučno iscjeljivanje" i slušanje motivacionih govornika.

Meganin unosni susret s obožavateljkama dogodio se na dan kada su vojvoda i vojvotkinja od Saseksa razgovarali i zagrlili preživjele terorističkog napada na Bondiju iz decembra prošle godine. Potom su se provozali Sidnejskim zalivom na događaju za promovisanje Invictus Australije kraj Opere.

Turneja, koja se završila u petak, bila je mješavina komercijalnih događaja i humanitarnih posjeta.



