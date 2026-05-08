Vil Smit suočen s tužbom za seksualno uznemiravanje

Holivudski glumac i muzičar Vil Smit suočava se sa ozbiljnim pravnim problemima nakon što je violinista Brajan King Džozef podnio tužbu protiv njega zbog navodnog seksualnog uznemiravanja, odmazde i nezakonitog otkaza tokom zajedničke turneje 2025. godine.

Prema sudskim dokumentima koje prenose američki mediji, Džozef tvrdi da je radio sa Smitom na njegovoj muzičkoj turneji "Based on a True Story" nakon što su se upoznali krajem 2024. godine, navodi "DailyMail".

Talentovani violinista, poznat i po nastupu u emisiji "America’s Got Talent", navodi da je ubrzo postao dio Smitovog muzičkog tima i učestvovao u radu na novom albumu slavnog glumca.

Centralni dio tužbe odnosi se na događaj iz marta 2025. godine tokom boravka ekipe u Las Vegasu. Džozef tvrdi da je po povratku u hotelsku sobu pronašao znakove da je neko neovlašteno ulazio u prostoriju dok njega nije bilo, prenose Nezavisne novine.

Kako navodi, u sobi je pronašao rukom napisanu poruku sa potpisom "Stone F" i nacrtanim srcem, kao i nekoliko ličnih predmeta nepoznate osobe, uključujući bočicu lijekova za HIV, maramice, ranac i bolničku dokumentaciju. Muzičar tvrdi da je zbog toga strahovao da će postati meta neželjenih seksualnih radnji.

Džozef je nakon toga kontaktirao hotelsko obezbjeđenje i policiju, a o svemu je obavijestio i menadžment turneje. Međutim, prema njegovim tvrdnjama, umjesto podrške uslijedili su pritisci i optužbe da je cijelu priču izmislio.

Violinista tvrdi da je ubrzo nakon prijave incidenta dobio otkaz na turneji, što smatra direktnom odmazdom zbog prijavljivanja navodnog uznemiravanja. U sudskim dokumentima navodi se da je zbog svega pretrpio ozbiljne psihičke posljedice, finansijsku štetu i narušavanje profesionalnog ugleda.

Tužba takođe sadrži tvrdnje da je Smit navodno pokušavao uspostaviti "posebno blizak odnos" sa Džozefom tokom njihove saradnje. Među navodima se pominje i izjava koju je glumac navodno uputio violinisti.

"Ti i ja imamo posebnu povezanost kakvu nemam ni sa kim drugim", stoji u sudskim dokumentima.

