Otkriveni novi detalji o smrti Hajden Penetijer: Poznanik pozvao policiju, reanimacija bila bezuspješna

Policija se oglasila o smrti holivudske glumica Hajden Penetijer

Izvor: Instagram

Policija i hitna pomoć zatekle su žensku osobu bez znakova života i odmah započele reanimaciju, ali je glumica Hajden Penetijer proglašena mrtvom na licu mjesta.

Detektivi su zvanično potvrdili da su intervenisali nakon dramatičnog poziva hitnim službama koji je uputio poznanik holivudske zvijezde Hejden Penetijer (36), poznate po ulogama u serijama "Heroji" i "Nešvil".

Hitna pomoć bezuspješno pokušala reanimaciju

Službe su po pozivu brzo stigle u stambeni kompleks u Grinvilu, u Južnoj Karolini. Ipak, i pored brzog reagovanja i pokušaja reanimacije, ljekarima je preostalo samo da konstatuju smrt na samom terenu.

Istragu o okolnostima pod kojima je nastupila smrt zajednički vode policija i kancelarija lokalnog mrtvozornika.

Prema prvim zvaničnim informacijama, preliminarni uviđaj nije pokazao bilo kakve tragove koji bi ukazivali na nasilnu smrt ili sumnjive okolnosti, dok se zvanični nalaz obdukcije i uzrok smrti još uvijek čekaju, prenosi Fox Carolina.

Izvor: instagram/haydenpanettiere

Poznato je da su glumica i njen partner Brajan Hikerson samo dan prije tragedije doputovali u Južnu Karolinu iz Los Anđelesa.

Portparol policijske uprave u Grinvilu izneo je zvanične detalje izveštaja o ovom slučaju:

"Dana 16. avgusta 2026., oko 13.51, službenici policijske uprave Grinvil, u pratnji hitne pomoći, odazvali su se na dojavu o ženskoj osobi koja ne daje znake života u kompleksu Judson Mill Lofts, na adresi 701 Easley Bridge Road".

"Po dolasku je pružena medicinska pomoć; međutim, osoba, kasnije identifikovana kao Hejden Penetijer, proglašena je mrtvom na licu mjesta".

"Slučaj istražuje policijska uprava Grinvil u saradnji s kancelarijom mrtvozornika okruga Grinvil. Preliminarna istraga nije ukazala na tragove nasilja niti na sumnjive okolnosti. Poziv hitnoj službi uputio je poznanik gospođe Penetijer. U ovom trenutku nema dodatnih detalja za javnost".