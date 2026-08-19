Novi detalji istrage: Momak Hajden Panetijer se smijao tokom izjave o nasilju

Jedan detalj iz izvještaja posebno je privukao pažnju javnosti

Izvor: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Slavna glumica Hajden Penetijer preminula je u nedelju. 16. avgusta 2026 godine u 36. godini života.

Izvor: lev radin/Shutterstock

Izvještaj policijske uprave Grinvil potvrđuje da su njen dečko Brajan Hikerson i njegov brat Zak bili na mjestu događaja kada su hitne službe stigle u iznajmljeni smještaj u kompleksu Judson Mill Lofts.

Izvor: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Jedan detalj iz izvještaja posebno je privukao pažnju. Naime, policajci su naveli da je Zak bio vrlo emotivan dok su radnici hitne pomoći proglašavali Penetijer mrtvom, dok Brajan, prema izvještaju, nije pokazivao nikakve emocije. Osim toga, Hikerson se zasad nije javno oglasio.

Šta piše u policijskom izvještaju?

Izvor: Lepa i Srecna

Nakon što je Penetijer proglašena mrtvom, Hikerson je policajcima pokazao kesicu s lijekovima koje je uzimala u vrijeme smrti. U izvještaju nije navedeno o kojim je lijekovima riječ. Izvori su za TMZ rekli da je u stanu, na dušeku, pronađen Narcan, lijek u obliku spreja za nos koji se koristi za poništavanje učinka predoziranja opioidima. Snimak poziva hitnoj službi 911 iz objekta zabilježila je kako dispečer situaciju opisuje kao srčani zastoj. U zasebnoj evidenciji poziva navedeno je da se radilo o sumnji na predoziranje.

Izvor: PAUL BUCK/EPA

Obdukcija je završena u ponedeljak. Utvrđeno je da nisu pronađeni znakovi traume koji bi mogli da doprinesu smrti. Kancelarija mrtvozornika okruga Grinvil saopštila je da se uzrok smrti i dalje istražuje.

Hronologija događaja

Izvor: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Penetijer i Hikerson zajedno su u subotu, 15. avgusta, otputovali iz Los Anđelesa u Južnu Karolinu. Sljedećeg dana pronađena je bez svijesti u iznajmljenom stanu.

Radnici hitnih službi pokušali su da je reanimiraju naprednim postupcima održavanja života i kompresijama grudnog koša. Smrt je proglašena u 14.32 po istočnom vremenu. Imala je 36 godina, a u petak 21. avgusta bi proslavila 37. rođendan.

Izvor: lev radin/Shutterstock

Sudski dokumenti pokazuju da je Hikerson nedavno pokušao da izbriše iz evidencije svoje optužbe za krivično djelo porodičnog nasilja. Sudija je njegov zahtjev odbio samo tri dana prije Penetijer smrti. Hikerson je uhapšen u maju 2019. i optužen za krivično djelo porodičnog nasilja nad Penetijer. U aprilu 2021. izjasnio se da ne osporava optužbe, te je osuđen na 45 dana zatvora i četiri godine uslovne kazne. Izdata mu je i petogodišnja zabrana prilaska. Uprkos svemu, njih dvoje su ostali zajedno.

Hajden Panetier o zavisnosti i ćerki

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U svojim memoarima "This Is Me: A Reckoning", objavljenima samo tri mjeseca prije njene smrti, Penetijer je napisala da ju je Hikerson toliko brutalno pretukao da je nedjeljama morala da ostaje u kući kako bi povrede skrivala od javnosti.

Hikersonova reakcija nakon njene smrti

U ponedeljak je izbrisao svoj Instagram profil nakon što su obožavatelji preplavili njegove objave komentarima u kojima su ga optuživali za odgovornost za njenu smrt. Ponovo je počeo da se širi i snimak starijeg intervjua u kom se Hikerson smješka dok govori o optužbama za porodično nasilje koje su protiv njega podignute. Snimak je izazvao brojne negativne reakcije.

@seona88 "In her 2026 memoir, This Is Me: A Reckoning, Panettiere detailed horrific instances where Hickerson sl*mm*d her he*d into a wall and be*t her so severely that she was forced to hide in her home for weeks. Following the book's release, Hickerson publicly acknowledged his actions in interviews with media outlets like TMZ. He admitted to the abuse, stating, "I got arrested for ab*sing her...you never lay hands on a woman. Bottom line." He also verified a story from the memoir where he drunkenly gave her 10 seconds to run before throwing a phone at her. Despite their history and a prior five-year restraining order, the pair remained connected on-and-off as friends and partners. They flew together from Los Angeles to South Carolina just one day before Panettiere was found de*d from an apparent cardiac arrest on August 16, 2026. While police found no initial signs of foul play in her de*th, the tragedy renewed intense public scrutiny regarding Hickerson's past ab*sive behavior." #haydenpanettiere #BrianHickerson #thisismeareckoning #memoir ♬ original sound - Seona

Protiv njega nije podignuta optužnicaniti je optužen za bilo kakvu krivičnu povezanost s njenom smrću. Policijski izvještaj ne sugeriše da je riječ o nasilnoj smrti. Obdukcijom takođe nisu pronađeni znakovi traume. Ipak, detalj koji posebno privlači pažnju jeste činjenica da nije pokazivao emocije dok je njegova partnerka proglašena mrtvom pred njim, dok se njegov brat pored njega emotivno slomio.

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Istraga

Kancelarija mrtvozornika okruga Grinvila nastavlja istragu. Zvanični uzrok smrti još nije objavljen. Rezultati toksikoloških analiza, koji bi mogli da potvrde ili isključe mogućnost predoziranja, očekuju se za nekoliko nedjelja.

Izvor: JENS KALAENE/DPA

Penetijer se u mjesecima prije smrti suočavala s ozbiljnim zdravstvenimproblemima, uključujući oštećenje nerava u donjem dijelu leđa zbog kojeg u jednom trenutku nije mogla da pomjera noge. U martu je viđena na štakama na aerodromu LAX. Otvoreno je govorila i o svojoj istoriji zavisnosti od opioida i alkohola, kao i o bolnoj odluci da starateljstvo nad ćerkom Kajom, koja danas ima 11 godina, prepusti bivšem vjereniku Vladimiru Kličku dok je pokušavala da se oporavi.

Iza sebe je ostavila ćerku Kaju i porodicu koja se još uvijek nosi sa smrću njenog mlađeg brata Jensena, koji je 2023. godine preminuo u 28 godini zbog uvećanog srca.