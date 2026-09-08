Salma Hajek potpuno gola u moru proslavila 60. rođendan: Prizori zapalili mreže

Salma Hajek početkom septembra zakoračila je u sedmu deceniju života, a jubilarni 60. rođendan odlučila je da obilježi fotografijama kojima je privukla veliku pažnju svojih pratilaca

Izvor: Instagram/salmahayek

Salma Hajek je za svoj 60. rođendan odlučila da pozira u moru, a prizori koje je podijelila s milionima pratilaca u samo nekoliko sati izazvali su lavinu reakcija.

Početkom septembra zakoračila je u sedmu deceniju života, a jubilarni 60. rođendan odlučila je da obilježi fotografijama kojima je privukla veliku pažnju svojih pratilaca.

Salma je pred kamerom pozirala gola u moru, dok su joj tijelo diskretno prekrivali voda i talasi. Uz fotografije joj nije bio potreban opširan opis.

"60 i zahvalna", poručila je kratko.

Izvor: Instagram/salmahayek

Objava je izazvala veliku pažnju na društvenim mrežama, a za samo deset sati prikupila je više od 830 hiljada lajkova.

Hajek već godinama privlači pažnju mladolikim izgledom, a nedavno je otkrila i neke od svojih pomalo neobičnih trikova kojima, kako kaže, održava izgled. Glumica tvrdi da nije ljubiteljka botoksa, te da se oslanja na meditaciju i tretmane radiofrekvencijom.

Izvor: Instagram/salmahayek

Posebno je zanimljivo što je više puta isticala da nije velika ljubiteljka klasičnog vježbanja. Umjesto dugih treninga pokušava da pravilno drži tijelo i aktivira mišiće tokom svakodnevnih aktivnosti, a praktikuje i restorativnu jogu.

Hajek je posljednjih godina otvoreno govorila i o starenju, te pokazala da se svojih godina nimalo ne stidi. U maju 2025. je ostvarila još jedan zapažen trenutak kada se pojavila na naslovnici izdanja Sports Illustrated Swimsuit, a tada je otkrila da nije očekivala da će joj se takva prilika dogoditi u kasnijem životnom dobu.

Glumica iza sebe ima karijeru dugu više od tri decenije, a svjetsku slavu stekla je ulogama u filmovima poput "Desperado", "Od sumraka do svitanja" i "Frida". Za ulogu meksičke slikarke Fride Kalo bila je nominovana i za Oskara za najbolju glavnu glumicu.

Od 2009. godine je u braku s francuskim milijarderom Fransoom-Anrijem Pinoom, s kojim ima kćerku Valentinu Palomu.



