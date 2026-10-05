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Damijano David pao na koljena i ljubio stopala ženi: Vrela fotka zapalila mreže, italijasnki zavodnik u zanosu

Damijano David pao na koljena i ljubio stopala ženi: Vrela fotka zapalila mreže, italijasnki zavodnik u zanosu

Autor Mihajlo Popović Izvor Mondo
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Vrela fotografija sa vjenčanja Damijana Davida i Dav Kameron zapalila je mreže.

Damijano David pao na koljena i ljubio stopala ženi Izvor: LaPresse/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Damijano David i Dav Kameron objavili su zvanične fotografije sa vjenčanja u Toskani, a jedna slika iz galerije privukla je ubjedljivo najviše pažnje.

Poslije trodnevnog slavlja u Italiji, pjevač "Maneskina" i njegova supruga pokazali su trenutke sa ceremonije. Ipak, svi komentarišu sam kraj objave - kadar u kom Damijano u potpunom zanosu kleči i ljubi stopala svojoj supruzi.

Potez je u njegovom prepoznatljivom stilu, spoj emotivnog i ekscentričnog, pa ne čudi što je oduševio fanove.

"Ovo su najbolji dani mog života. Ponosan što te mogu nazvati svojom ženom", stoji u njegovoj objavi.

Podsjetimo, umjesto klasične vjenčanice, mlada se odlučila za elegantno bijelo odjelo blagog oversajz kroja. Iako je zaobišla haljinu, ostala je vjerna tradicionalnoj bijeloj boji, kombinujući ga sa svilenom košuljom i kravatom, dok je struk naglasila bijelim kaišem koji je cijelom stajlingu dao pravu siluetu i ravnotežu.

Pogledajte kako oni izgledaju:

(Mondo)

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Tagovi

vjenčanje Damijano David Dav Kameron

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