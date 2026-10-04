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Megan Foks reklamira lijek za odrasle: "Ako vam ga prepišu, dolazim na vrata"

Megan Foks reklamira lijek za odrasle: "Ako vam ga prepišu, dolazim na vrata"

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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Megan Foks postala je zaštitno lice preparata za erektilnu disfunkciju.

Megan Foks reklamira lijek za odrasle Izvor: Dr. Squatch/Mega / The Mega Agency / Profimedia

"Ako vam ga prepišu, dolazim direktno na vrata", poručuje Megan Foks iz pripijenog crvenog kombinezona. Glumica u novoj reklami američke zdravstvene kompanije Ro predstavlja sam preparat Ro Sparks, namijenjen muškarcima koji imaju probleme sa erekcijom.

Za People je objasnila da humorom želi da olakša razgovor o temi koju mnogi doživljavaju kao neprijatnu.

"Osjećam se kao da sam rođena za ovo. Nema bolje osobe za ovaj projekat. Zašto tešku temu čini još težom? Stvar je svakako ozbiljna, pa neka bar bude zabavna", izjavila je Megan koja je i u reklami prenijela publici opaske:

"Ako vam ga prepišu, dolazim direktno na vrata. Ne brinite, pakovanje je vrlo diskretno".

Osim toga, Megan je istakla da želi da pomogne u razbijanju stigme koja nastaje tokom razgovora o erektilnoj disfunkciji.

"Nisi slomljen. U redu si. To je nešto o čemu možeš da pričaš i ne moraš da se kriješ", istakla je.

Reklama jeste provokativna, ali pitanje koje otvara je zdravstveno. 

(Mondo)

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megan foks mondo.rs

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