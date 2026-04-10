"Od momenta kako se rodio sve počinje da bude teško": Boris Režak progovorio o bratu

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Pjevač Boris Režak progovorio je o teškoj temi i bolesti rođenog brata Daria. Njegov brat ima cerebralnu paralizu, a sada je pjevač govorio koliko je teško bilo odrastati gledajući majčin bol i brata kojem ne može da pomogne.

Boris je istakao da ništa nije ukazivalo na problem, te da je stanje njegovog brata posljedica ljudske neodgovornosti.

"Moj brat rođeni Dario se rađa 27. aprila 1991. i od tog momenta sve počinje da bude teško. Težak je bio mamin porođaj i par sekundi je dovelo do toga da on završi u kolicima. Ima cerebralnu paralizu, znači par sekundi je dovoljno da se sve uruši u tom nekom tvom životu. Nije ništa ukazivalo da će biti nekakvih problema, ali kada su ljudi malo neodgovorni, da tako kažem, i puste te neke stvari onda se desi i nesreća i krst i kamen za cijeli život koji nosiš", rekao je Boris gostujući u podkastu "Politike" i dodao da zbog toga ima dosta razumijevanja za ljudsku bol i nemoć.

"Onda kroz te stvari učiš odnos prema ljudima i odrastaš pored brata koji odrasta u invalidskim kolicima i gledaš majku kako pati. Niko više od majke neće patiti i oca naravno, onda tvoj osjećaj prema ljudima i uopšte prema ljudima postaje takav da ti se širi slika i da prosto sve razumiješ", objasnio je on.

Žena poslije Ribnikara dala otkaz

Podsjetimo, Boris Režak se pojavio nedavno u Sava Centru na koncertu "Za anđele" koji je organizovan na dan kada se navršilo tri godine od stravične tragedije u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar".

"Moja supruga nije radila u Ribnikaru, ali jeste to iniciralo jer imam troje klinaca, a vidio sam da i moja porodica kao i većina gubi konce. Radi se od jutra do mraka, uvijek neka tenzija i loša energija... Supruga i ja smo odlučili da da otkaz da bude tu da pomogne djeci i meni, ona je moja desna ruka i u smislu posla. Znam da ljudi teško žive, ja sam rekao, da ću ja raditi maksimalno i da se neću gasiti. Barem da jedan roditelj bude rasterećeniji, to je najvažnije da roditelji imaju taj odnos sa njima. Nove generacije je teško ukapirati", objasnio je on.

(Kurir/ MONDO)