Selektor Dušan Alimpijević može računati na četvoricu igrača Crvene zvezde, uključujući Ognjena Dobrića i Dejana Davidovca.

Izvor: MN PRESS

Pred košarkašima je reprezentativna pauza, a u centru pažnje je Crvena zvezda koja je saopštenjem potvrdila da su četvorica igrača na raspolaganju selektoru Dušanu Alimpijeviću. Nikola Đurišić i Vojin Medarević su već sa timom, dok će se ekipi naknadno priključiti Ognjen Dobrić i Dejan Davidovac.

"KK Crvena zvezda sa zadovoljstvom konstatuje da su se naši prvotimci Vojin Medarević i Nikola Đurišić, shodno dogovoru od prije 15 dana, priključili reprezentaciji Srbije i stavili na raspolaganje selektoru Dušanu Alimpijeviću. Takođe, prema ranije postignutom dogovoru između predstavnika našeg kluba, sportskog direktora Miloša Teodosića i selektora reprezentacije Srbije Dušana Alimpijevića, kapiten i zamjenik kapitena KK Crvena zvezda - Ognjen Dobrić i Dejan Davidovac biće na raspolaganju našoj reprezentaciji za drugi meč kvalifikacija protiv selekcije Italije u Beogradu.

Vidi opis Zvezda se oglasila o reprezentaciji Srbije: Evo koji igrači su na raspolaganju Dušanu Alimpijeviću Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

Tako će svi igrači koji su se našli na spisku, njih ukupno četvorica, biti dio naše reprezentacije u ovom FIBA prozoru. KK Crvena zvezda, predsjedniku, menadžmentu, kao i svim trenerima i igračima, uvijek će (što smo u više navrata naglašavali) biti čast i zadovoljstvo da bude na usluzi reprezentaciji Srbije jer je uspjeh nacionalnih timova - uspjeh svih nas", piše u saopštenju Crvene zvezde.

Šta je rekao Ibon Navaro?

Nedavno je polemika u javnosti nastala zbog izjave trenera Ibona Navara koji je poslije pobjede crveno-bijelih nad Cibonom imao jasan stav - igra u klubu je prioritet, posebno kad je u pitanju Evroliga. "Šta želite da uradim? Da li želite da srpske igrače odmorimo zbog reprezentacije ili šta želite da uradim? Možemo i igrače da pitamo šta oni žele - da li žele da igraju u utorak i četvrtak? Moramo da procijenimo situaciju, ali ovo je teško", rekao je i potom dodao:

"Ko plaća igrače? Prioritet je za nas utakmica u utorak. Poslije toga ćemo ih, naravno, koristiti, a selektor reprezentacije Srbije će odlučiti koliko minuta mogu da igraju. Ali mi ne možemo da biramo igrače razmišljajući o reprezentaciji. To nije ozbiljno. Dakle, odlučićemo", zaključio je Ibon Navaro.

Oglasio se i KSS

Poslije riječi Ibona Navara Košarkaški savez Srbije je uputio poruku španskom treneru: "Košarkaški savez Srbije najoštrije osuđuje izjavu trenera KK Crvena zvezda Ibona Navara. Nije njegovo da priča ko finansira igrače, a pošto je to već pokrenuo, država Srbija u značajnoj mjeri finansira igrače, a i trenere KK Crvena zvezda. Izjava Navara je, pored toga što je nespretna i neprimjerena i, da ne kažemo, bezobrazna. Navaro bi trebalo da pokaže više razumijevanja za značaj reprezentacije Srbije i potrebu da se najboljim igračima omogući nastup u nacionalnom dresu, a naročito ako se ima u vidu da raspolaže sa 13 stranaca", piše u saopštenju Saveza.

"Selektor reprezentacije Srbije nije tražio sve domaće igrače, imajući u vidu i obaveze KK Crvena zvezda. Molimo gospodina Navara da nas ubuduće poštedi ovakvih izjava jer je to u interesu kompletne košarke u Srbiji i nadamo se da se to više neće ponoviti", takođe je navedeno.

Ko igra za Srbiju protiv Litvanije?

Selektor Alimpijević na raspolaganju ima 13 igrača, tu su: Aleksa Avramović, Filip Barna, Nikola Đurišić, Petar Kovačević, Balša Koprivica, Andrej Lučić, Vojin Medarević, Dušan Miletić, Luka Mitrović, Stefan Momirov, Jovan Novak, Alen Smailagić i Lazar Stefanović.

Iako su ranije bili na spisku, zbog obaveza u Evroligi u timu protiv Litvanije nisu: Nemanja Dangubić, Dejan Davidovac, Ognjen Dobrić, Marko Gudurić, Arijan Lakić, Vladimir Lučić, Vanja Marinković, Vasilije Micić, Filip Petrušev i Nikola Tanasković, kao i Uroš Plavšić.