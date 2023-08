Čović se oglasio o Nedovićevom povlačenju: Zvezda nema veze sa tim, treba nam detaljna analiza!

Prvi čovjek Crvene zvezde se oglasio povodom Nemanje Nedovića, ali i ostalih otkaza reprezentaciji Srbije.

Izvor: Screenshot/TV Prva/MN Press

Košarkaška reprezentacija Srbije je dodatno smanjila spisak kandidata za Svjetsko prvenstvo kada se iz tima povukao Nemanja Nedović, a sada se o tom njegovom potezu oglasio i predsjednik Crvene zvezde Nebojša Čović. On je istakao da klub ni na koji način nije uticao na Nedovića kada je nacionalni tim u pitanju.

"Prvo, Košarkaški klub Crvena zvezda, ni na jednom nivou nije nikada zabranila nastup u rperezentaciji,. Ni Nedoviću nismo zabranili. To je sve na dobdrovoljnoj bazi i Nedović je otišao tamo bez ikakih problema. Tu je sada njegova procjena, relacija sa trenerom, uloga koju je dobio... Priznaćete, reprezentacija je u deficitu sa plejmejkerima, a on to nije. Nedovićevo osjećanje je takvo, i to je pošteno reći, a ne zauzimati mjesto nekom drugom, a otići nezadovoljan ili nespreman na Svjetsko prvenstvo. A, Svjetsko prvenstvo je za nas važno zbog kvalifikacija na Olimpijske igre", istakao je Čović gostujući u jutarnjem programu "TV Prva".

On je naglasio da smatra da uprkos brojnim povredama i otkazima koje su umnogome skratile spisak i umanjile kvalitet srpskog tima, ovaj tim može da bude konkurentan. Ipak, grešaka u radu po njegovom mišljenju evidentno ima.

"Mislim da reprezentacija i dalje ima dobar kvalitet. Vidjećemo kako će se napraviti hemija i koordinacija. Ja verujem da mogu da naprave određeni rezultat. Ali, reprezentacija je evidentno oslabljena, što govori da Košarkaški savez Srbije nije dobro radio svoj posao, u smislu, da poslije Evropskog prvenstva, na kom nismo ostvarili ono što je bio cilj, trebalo je da se napravi detaljna analiza. Nije morala da bude javna, ali trebalo je da se napravi. tada je bila kompletna reprezentacija. Time bi se pomoglo i Pešiću i stručnom štabu. Tako bi se napravio i dobar odnos sa reprezentativcima. Ja razumem da ne mogu, da imaju naporne sezone, ali državni grb i reprezentacija obavezuju", istakao je Čović.