Fudbalski klub Partizan traži iskusne povratnike koji bi mogli da budu lideri na terenu i u svlačionici, a Radosav Petrović zbog povreda odlučio da završi karijeru umjesto da se vrati u Humsku kada ga je Danko Lazović zvao.

Izvor: MN PRESS

Situacija u Partizanu nije dobra, ali to više nije vijest zbog koje navijači kluba iz Humske mogu da se uznemire. Kao da su se već navikli da će biti loše, prihvatili više crnog nego bijelog - kao da je riječ o kantici eurokrema - i da će morati još mnogo vremena da prođe prije nego što se situacija promijeni. Zbog toga u prethodnom periodu nisu često kritikovali Radosava Petrovića koji je tokom ljeta postao sportski direktor kluba.

Ipak, nekadašnji fudbaler Partizana osjetio je odgovornost da prije kraja jesenjeg dijela sezone obrazloži zašto se crno-bijeli nalaze u veoma lošoj poziciji na tabeli, daleko od evropskih takmičenja i sa manjim prodajnim potencijalom nego što je bio slučaj prethodnog ljeta.

Možda čak i malo duže od 45 minuta trajala je konferencija Radosava Petrovića koji praktično ništa novo nije rekao javnosti... Doduše, saznalo se da je nedavno bio blizu povratka u Humsku, ali u ulozi prvotimca.

"Na neki način, bila je moja želja da završim karijeru u Partizanu. Od trenutka kada sam otišao iz Partizana, već sam govorio o tome. Ja sam završio karijeru prije godinu i po dana. Nakon te posljednje sezone razgovarao sam sa Dankom Lazovićem o potencijalnom povratku, ali... U odnosu na tadašnje okolnosti, posljednje sezone koju sam igrao imao sam nezgodnu povredu glave, imao sam dvije operacije, fizički nisam bio spreman. Da je neki drugi klub u pitanju, možda bih dosta lakše prelomio da nastavim. S obzirom na to da je Partizan, nisam želio da dolazim nespreman - prije svega fizički, samo da bih se pojavio i slikao", rekao je Radosav Petrović.

Nekadašnji fudbaler Partizana otišao je u penziju prethodnog ljeta nakon što je posljednje ugovore odradio na Kipru. Prije toga igrao je u Engleskoj, Turskoj, Ukrajini, Portugalu, Španiji i Kazahstanu, pa je jasno da bi bio od izuzetnog značaja crno-bijelima.

"Možda bih na neki način mogao da pomognem da sam tu kao igrač, ali to nije bilo normalno. Ja sam imao tu jednu operaciju, ne znam da li je bio mart ili april i trebalo je da imam još jednu nakon šest mjeseci. Znači da bih došao u Partizan i nakon dva mjeseca bih morao da odsustvujem dva ili tri mjeseca, što je bilo neozbiljno. Da li bi nam dobro došao neki povratnik, iskusan igrač sa autoritetom? Sigurno, da. Imamo to na umu. Trudićemo se da u narednom periodu ili stvorimo ili pronađemo lidera koji će moći da pomogne ovoj ekipi", zaključio je sportski direktor Partizana.

Vidi opis Partizanu je Raća potrebniji u kopačkama: Čak i on zna da je samo to rješenje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Dok je nabrajao fudbalere koji bi u ovom trenutku značili Partizanu, navijačima je postalo jasno da izbor nije preveliki. Radosav Petrović je napomenuo da su u Humskoj uvijek igrali fudbaleri poput Mladena Krstajića, Saše Ilića, Zvonimira Vukića, Almamija Moreire - ljudi koji su pored liderske uloge na terenu mogli i da drže svlačionicu.

Sada će Partizan morati da traži fudbalere tog profila, ali u skladu sa svojim finansijskim mogućnostima. Petrović je rekao da će maksimalna mjesečna plata ponovo biti na 20.000 evra ili tek malo iznad te granice, a pitanje je da li taj novac može u Humsku da privuče fudbalere poput Stefana Savića, Matije Nastasića ili Stevana Jovetića.

Zapravo, pred sportskim sektorom Partizana je zadatak da u vrlo kratkom roku pronađu nekog fudbalera koji je uspon karijere doživio u Humskoj, a zatim u inostranom fudbalu potvrdio svoj kvalitet. Treba da bude iskusan, izraženih liderskih sposobnosti i spreman da pomogne - kao Radosav Petrović kada ga je Danko Lazović nazvao.