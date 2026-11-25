Radosav Petrović otkriva planove Partizana za proljeće, uključujući pojačanja i pomoć igrača Teleoptika.

Izvor: Screenshot/YouTube/@FKPartizanBeograd

Sportski direktor Partizana Radosav Petrović je govorio o budućnosti crno-bijelih, lošim rezultatima i daljim planovima. Petrović je na konferenciji za medije otkrio da je, između ostalog, plan Parnog valjka da igrači Teleoptika pomognu crno-bijelima u narednom periodu.

"Sale Stanojević je imao više utakmica nego treninga. Svjesni smo nedostataka. Sigurno ćemo u zimskom prelaznom roku osvježiti tim. Potrebno je to ovom timu, potreban je napadač sa 10-15 golova, igrači na drugim pozicijama. Sigurno će biti pojačanja. Biće osvježen igrački kadar.

Vidi opis Partizan sprema pojačanja: Petrović otkrio plan za zimski prelazni rok Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Što igrača sa strane, što igrača iz Teleoptika koji će krenuti sa prvim timom. Tako ćemo napraviti igrački kadar za proljećni dio prvenstva", rekao je sportski direktor crno-bijelih.

"Partizanu fali lider"

Partizan stoji loše na tabeli Superlige, ali to nije jedini problem. Crno-bijeli na terenu ne izgledaju sjajno, a Petrović je pokušao da objasni i zbog čega - timu nedostaje lider.

"Razmišljali smo o angažovanju stručnjaka. Istina je da u nekim utakmicama psihološki aspekt igra važnu ulogu. Očigledno je da ovoj ekipi nedostaje lider, kako na terenu tako i u svlačionici. Promijenila su se vremena. Nekad smo imali Krstajića, Ilića, Vukića... Ne mislim na lidera koji će da lupa šamare po svlačionici nakon poraza, nego nekoga ko će da povuče ekipu, napravi faul, izvrši pritisak. Imamo taj segment na umu", rekao je Petrović.

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